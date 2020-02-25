Продажа недвижимости стала шагом Агеева по спасению сбережений от банкротства матери

Самое дорогое предложение на рынке недвижимости в Парабели сегодня – двухэтажный кирпичный коттедж площадью 255,6 кв.м на участке в 9 соток земли. В комплекте две спальни, гостиная, спортзал, бассейн, кабинет, два гаража. На общедоступных сайтах, посвященных продаже недвижимости, указана стоимость - 10 миллионов рублей. По информации, полученной в Telegram, этот дом принадлежит матери Сергея Агеева.

Формальная продажа

Если попытаться поднять историю этого дома, то фактически он семье Агеевых не принадлежит. Хотя и только фактически. Как такое может быть? Очень просто.

Проверить, кто является собственником дома, невозможно. В объявлении указана только улица, на которой расположен коттедж (Советская), и нет фото фасада – только интерьер. Но попытаться найти концы все же можно. Согласно выписке из ЕГРН, Людмиле Николаевне Агеевой, матери бизнесмена, ранее принадлежал дом по адресу: с. Парабель, ул. Советская, д. 71. В конце прошлого года она продала его Оксане Степан. Однако, как говорят факты, это человек для семьи Агеевых не посторонний.

Так, Оксана Степан, наряду с матерью Сергея Агеева, фигурирует в нескольких эпизодах его предпринимательской деятельности. По данным ЕГРЮЛ, покупательница числится учредителем ООО «Деловые связи», директором которой является супруга бизнесмена. Кроме того, Оксана Степан фигурирует в качестве участника банкротного конфликта с кредиторами ООО «Томский лес» (компания, аффилированная с Агеевым).

Еще одно совпадение: объявление, которое сегодня выставлено на сайтах по продаже недвижимости, полностью дублирует то, которое публиковалось, когда собственником официально была мать Агеева. Даже контактные данные остались неизменными. Это позволяет говорить о том, что, несмотря на формальную продажу в декабре 2019 года, фактически собственник дома не изменился.

Зачем такие сложности?

Продажа элитной недвижимости – задача не из простых. Спрос на нее сегодня в райцентрах не велик. Так к чему такая спешка? Анонимные авторы из Telegram приводят несколько причин, которые могли привести к продаже. Первая – планирование переезда в другую страну. Вторая – возможная нехватка оборотных средств. И то и то вполне вероятно, если учесть тот факт, что порядка дюжины аффилированных с Сергеем Агеевым компаний находятся в процедуре банкротства, при этом и он сам, и члены его семьи также признаны банкротами. Однако еще больше доводов можно привести в пользу третьей причины - попытка спешной реализации имущества в связи с вероятным банкротством Людмилы Агеевой.

По информации, опубликованной в еженедельнике «МК в Томске», Людмила Агеева оказалась заложником сделки своего сына с АО «СтройТрансНефтегаз» на десятки миллионов рублей.

Начало эта история берет еще в 2004 году, когда Сергеем Агеевым была создана компания ООО «Сибстройнефть». Уже через семь лет она была признана банкротом с налоговым долгом в 61 млн рублей. В это же время появилась фирма-близнец с тем же названием, но с новым ИНН и директором, которым на этот раз стала мать бизнесмена.

Фирме-близнецу достался привлекательный подряд от ЗАО «Стройтрансгаз» (позже переименован в АО «СтройТрансНефтегаз») на строительство нефтепровода на объекте «Транснефти» ценой в 2,5 миллиарда рублей. Далее – привычная уже для компаний Агеева схема. Получив аванс в 161 млн рублей, фирма активно проработала несколько месяцев, после чего работы были прекращены.

Следующим логичным шагом уже от ЗАО «Стройтрансгаз» стал иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 622,5 млн рублей (неотработанный аванс и плюс неустойка). В апреле 2015-го суд был выигран истцом. По удивительному стечению обстоятельств в то же время была признана банкротом вторая компания ООО «Сибстройнефть», приводит данные «МК в Томске».

В это же время открываются и банкротятся еще две компании-близнецы Агеева - «Северная группа». «СтройТрансНефтегаз» пробует взыскать со всех компаний Агеева в общей сложности более 600 млн рублей.

Будучи втянутой в обанкротившийся бизнес сына (напомним, Людмила Агеева – номинальный учредитель второй компании ООО «Сибнефтьстрой»), мать Сергея оказалась субсидиарным ответчиком по долгу в 42,6 млн рублей. АО «СтройТрансНефтегаз» обратилось в Томский арбитражный суд с требованием признать банкротом и саму Людмилу Агееву.

В случае со «СтройТрансНефтегазом» Агееву вряд ли удастся рассчитывать на покровительство силовых структур, которое уже не раз спасало его в подобных ситуациях (бенефициаром компании является Геннадий Тимченко). Поэтому третья причина, которую указывают анонимы в Telegram, вполне вероятна, и реализация недвижимости в Парабели – логичный шаг по сохранению части финансовых ресурсов семьи.