2020-02-22T09:56:17+03:00
Происшествия

Мошенники активизировались в Томской области

Только за последнюю неделю в полицию поступило несколько обращений от граждан, ставших их жертвами
Елена Реутова
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Уберечь от мошенников может бдительностьУберечь от мошенников может бдительностьФото: из открытых источников
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С каждым годом мошенники становятся все изобретательнее. И несмотря на все профилактические меры, которые принимает полиция, находятся люди, которым доверчивость обходится очень дорого. Вот только несколько случаев, произошедших за последние дни в Томской области.

Женщине 1950 года рождения позвонили якобы из банка с номера +7495… и сообщили, что с ее карты пытаются погасить кредит. Чтобы этого избежать, нужно назвать номер карты, CVC-код и код, который поступил по СМС. Женщина сообщила все данные, после чего с ее карты были списаны денежные средства в размере 47 000 рублей.

Еще один мошенник представился представителем службы безопасности банка. Ему удалось убедить потерпевшего раскрыть ему персональные данные карты, после чего похитил с нее 18 тысяч рублей. В схожей ситуации у другого гражданина было похищено с карты 113 тысяч рублей. Случаи, как под копирку зафиксированы и в северных районах Томской области.

Еще один свежий пример. Мужчина 1988 года рождения в сети интернет нашел объявление о продаже пульта для диджея. Связался с продавцом через мессенджер, договорился о покупке и перевел 40 000 рублей, но товар не получил. Затем объявление на сайте было удалено, продавец перестал выходить на связь. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Другой потерпевшей попытка продать котенка через интернет обернулась потерей 134 тысяч рублей. После размещения объявления ей позвонил мошенник, и предложил провести операцию по переводу денег. И снова – разглашение персональных данных.

В Северске на этой неделе жертвой мошенников стала женщина 1943 года рождения. По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок. Звонивший представился сыном и сообщил, что попал в ДТП и требуются денежные средства, чтобы его отпустил следователь. Женщина через терминал перевела 50 000 рублей по указанным реквизитам. Позже выяснилось, что с сыном все в порядке.

Порой мошенники играют на соблазне легких денег. К жительнице города Кедровый обратился мужчина и рассказал, что ей причитается 426000 рублей, выигранных ранее на бирже, а также пообещал вывести денежные средства с заграничного счета. По его словам, для активизации процесса по выводу денег с заграничного счета на территорию РФ, а также для уплаты налога женщине необходимо перевести денежные средства на банковские счета. Таким образом, потерпевшая перевела мошеннику более 340 000 рублей.

Попадаются среди мошенников и настоящие хакеры. Вот один из свежих примеров. На телефон потерпевшей, жительницы Кировского района г. Томска, поступил звонок. Женщина представилась сотрудником банка и сообщила о попытке снятия денежных средств. Неизвестная предложила установить приложение для проверки телефона на вирусы, что потерпевшая и сделала, сообщив впоследствии по телефону код. Спустя некоторое время потерпевшая увидела, что с ее банковской карты были произведены списания денежных средств на сумму более 134 000 рублей.

И это далеко не все примеры только за последнюю неделю! Примечательно, что львиная доля – это бесконтактные способы мошенничества, которые совершены в сети интернет или телефона. Как правило, в интернете мошенничества осуществляется во время покупки, продажи товаров, предоставления каких-либо услуг. Телефонные мошенничества связаны с рассылкой смс-сообщений, замаскированных под сообщения банков, о блокировке пластиковых карт. Вместо того чтобы связаться с сотрудниками банков, потерпевшие звонят по телефонам, указанным в сообщениях, после чего, выполняя навязываемые мошенниками действия, лишаются денежных средств. Рецепт безопасности при этом очень прост: никогда никому не сообщайте данных своей карты (особенно должно насторожить, когда у вас пытаются узнать CVC-код и код, который поступил по СМС – это 100% свидетельствует о том, что вы имеете дело с мошенником).

Если мошеннику удалось вас заговорить, и вы все-таки сообщили ему секретные данные, тут же звоните в банк, блокируйте карту и обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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