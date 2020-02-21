Авторство за народом: томичи могут внести свои предложения по внесению изменений в Конституцию РФ

Количество изменений в Конституцию РФ напрямую зависит от активности самих россиян: так считают члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Российской Федерации.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с представителями органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видными общественными деятелями страны. В ходе обсуждения озвучивались самые принципиальные предложения людей.

Как отметил Президент страны, когда в 1993 году создавалась Конституция новой России, многие важные положения невозможно было закрепить никаким законодательным актом. Тогдашнее экономика положение в стране не позволяло гарантировать гражданам социальную поддержку со стороны государства.

– В те годы законы зачастую принимались, явно не рассчитывая на то, что они будут выполняться, потому что не было ресурсов для их исполнения. И можно было только в общем виде сформулировать социальные гарантии. А сейчас мы имеем возможность законодательно закрепить индексацию пенсий, МРОТ и так далее, – сказал Владимир Путин.

Сегодня в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступает огромное количество предложений от граждан и объединений, представляющих практически полный спектр российского общества. По словам главы Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, наибольшей поддержкой населения пользуются инициативы, которые направлены на укрепление суверенитета страны и тезисы, фиксирующие социальную ориентацию государства.

– От россиян поступают весьма дельные предложения, которые можно использовать не только в подготовке Конституции, но и в других законодательных актах, – сказал П. Крашенинников. – Поэтому после вступления в силу поправок в Конституцию мы готовы участвовать в подготовке законов, обеспечивающих реализацию ее положений.

Президент поддержал эту идею, заметив, что механизм обратной связи государства и общества в процессе развития российского законодательства может оказаться весьма полезным и в дальнейшем. «Сегодня получено свыше 500 поправок в Конституцию, и очевидно, что все их включить мы не сможем, да в этом и нет необходимости. Если что-то нецелесообразно зафиксировать в Основном законе, то Правительство должно использовать дельные предложения граждан для принятия подзаконных актов, чтобы не растерять все полезные инициативы», – сказал он.

Среди инициатив, направляемых гражданами в рабочую группу, поступило предложение зафиксировать в Основном законе гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения и индексацию заработной платы, социальных пособий и иных соцвыплат в порядке, установленном федеральным законом.

От представителей старшего поколения поступили предложения закрепить норму ежегодной индексации пенсии с учетом размера инфляции. Научным сообществом была высказана идея подчеркнуть в Конституции приоритеты научно-технологического развития страны.

Известный врач Леонид Рошаль от имени медработников высказал необходимость признания государством вертикально интегрированной системы управления здравоохранением. «Мы не можем довольствоваться только предусмотренным статьей 41 Конституции правом на медицинскую помощь. Необходимо формирование здорового образа жизни населения, обеспечение качества и доступности медпомощи. Мы не предлагаем менять федеральное устройство, но хотели бы конституционно закрепить единые основы медицинской помощи. Россия – социальное государство, и политика страны должна быть направлена на значимые для общества социальные факторы. Предлагаем сделать акцент на осуществление Правительством единой социальной государственной политики в области культуры, науки, образования и здравоохранения», – заявил Л. Рошаль.

От представителей работников творческих профессий поступили предложения о поправках, фиксирующих, что российская культура является уникальным наследием многонационального народа России, поддерживается и охраняется государством.

Звучали мысли о законодательных основах поддержки семейных ценностей, защиты экологии, сохранения уникального природного и биологического разнообразия страны, снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, защиты животных от человеческой жестокости.

Процесс – максимально открытый

Как ранее сообщалось, вопросы организации общероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию возложены на Центральную избирательную комиссию. Процедура принятия закона о поправках предусматривает вначале одобрение законопроекта в Госдуме, затем в Совете Федерации, потом в двух третях субъектов Федерации в законодательных собраниях. По мнению Владимира Путина, актуальность выносимых на обсуждение поправок в Конституцию требует прямого участия всех граждан страны.

– Для меня важно, чтобы этот закон вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами поправок в Основной закон, – подчеркнул Президент. – Важно, чтобы именно граждане РФ, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут.

День всенародного голосования решено объявить выходным, при этом глава государства предложил, чтобы это осуществилось не путем изъятия лишних дней из праздников (первомайских или новогодних). Все аспекты подготовительного процесса и предложения, обсуждаемые рабочей группой по внесению проектов поправок в Конституцию должны быть максимально открытыми и доступными для изучения всеми гражданами.

Напомним, что у томичей также есть возможность направить предложения об изменении Конституции на электронную почту Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru или в письменном виде по адресу: Томск, пл. Ленина, 6а-1.

Все поступившие предложения региональная Общественная палата систематизирует и направит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Первые слушания по обсуждению положений Послания президента России Федеральному Собранию состоялись в Общественной палате Томской области еще 30 января. Принятие в первом чтении президентского законопроекта об изменении Конституции дало старт всенародному обсуждению этих поправок.

Участники общественных обсуждений в Томской области поддержали инициативу Президента о необходимости внесения поправок и уже представили ряд своих ценных предложений. Время для продолжения этой законотворческой работы у рядовых граждан еще есть до 1 марта.