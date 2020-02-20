Первокурсникам - о финансах

Как стать финансово грамотным человеком? Вопрос отнюдь не праздный, недаром в начале 2020 года Сбербанк организовал в российских вузах цикл лекций именно на эту тему. В просветительской акции принимают участие более ста учреждений образования по всей стране.

Топ-менеджеры банка рассказывают студентам о планировании личного бюджета, управлении финансовыми рисками, инструментах приумножения сбережений и формирования капитала для будущей пенсии, а также об основах кибербезопасности и правилах защиты от мошенников, использующих методы социальной инженерии. На днях на лекцию, с которой выступил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Алексей Зарубин, собралось более 70 первокурсников Института экономики и менеджмента ТГУ.

Крупнейшая в России финансовая организация является стратегическим партнером госуниверситета, напомнила директор центра карьер ИЭМ ТГУ Ольга Мисютина. Кстати, встреча проходила в вузовской аудитории, оборудованной при поддержке банка. «Мы рады, что ПАО Сбербанк выходит с такими открытыми лекциями для наших студентов, - отметила представитель университета. - Ребята только начинают обучение экономике и финансам, и немаловажно, чтобы их личная финансовая грамотность тоже повышалась. От этого, в частности, будет зависеть их дальнейший профессиональный интерес».

Задуманный специалистами Сбербанка цикл лекций призван помочь молодым людям разобраться с финансовыми инструментами, сделав их использование более прозрачными, чтобы они могли осознанно принимать решение о финансовом благополучии своего будущего.

- Сегодня цифровые технологии прочно вошли в разные сферы нашей жизни, в том числе и финансовую. Чтобы успешно использовать актуальные предложения рынка, нужно обладать определенными знаниями и навыками, - рассказал Алексей Зарубин. - Наши клиенты хотят получать максимум пользы от продуктов банка, стремятся обезопасить свои средства от мошеннических схем. Как крупнейшая организация в финансовой сфере страны, мы понимаем свою ответственность и перед широким кругом потребителей, поэтому с большим вниманием относимся к образовательным проектам и помогаем наработать базу, которая каждому позволит быть эффективным в своей личной финансовой практике.

По словам управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк, финансисты ставят вопросы скорее практические, нежели теоретические. «Что такое быть финансово грамотным, понимается лучше на практике. Сегодня мы все больше и больше погружаемся в цифровизацию, в том числе в банковской сфере: используем мобильные устройства, банковские карты, несем риски... И, значит, должны быть вооружены знанием, как их избежать, - сказал Алексей Зарубин. - Несомненно, студенты проявляют к этой теме интерес, а Сбербанк хочет поделиться своим опытом в подобных вопросах».

- Конечно, мы делаем ставку на выпускников томских вузов, - добавил он. - У них высокий потенциал, студенты выходят грамотными специалистами, но, чтобы уровень оказался высок на выходе, нужно в течение всех лет обучения его повышать. ПАО Сбербанк уже сотрудничает в этом направлении с университетами Томска - государственным, политехническим и другими - и готов дальше продолжать эту работу.