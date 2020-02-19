«Дело» для бизнесменов Томской области

Томский форум о программах поддержки для бизнеса «Дело», организованный при поддержке центра «Мой бизнес», собрал около 500 предпринимателей. Каждый пришел в надежде получить полезную информацию для старта или развития своего проекта.

Как признавались сами участники, главная проблема, с которой сталкивается их бизнес – недоступность дешевого финансирования. Денежные средства нужны для развития производства, для вывода новых продуктов на рынок и на многие другие цели. О том, что есть различные формы поддержки предпринимательства, многие слышали, но хотят разобраться в нюансах: когда, в какие сроки и куда можно подать документы, каковы критерии отбора по заявкам, какие перспективные направления государство поддерживает в первую очередь. Организаторы Форума во время открытия пообещали, что участники получат ответы на все эти вопросы.

К моменту старта мероприятия, зал МКЦ ТПУ был полон. Это в очередной раз подчеркивает актуальность заявленной тематики.

- Наша общая задача - обеспечить малому и среднему предпринимательству доступ ко всем видам поддержки на федеральном и региональном уровнях, - обратилась к представителям предпринимательства директор областного Фонда развития бизнеса Ольга Лапшина.

Уже сегодня на площадке областного центра «Мой бизнес» разместились представители областного Фонда развития бизнеса, Центра кластерного развития, Гарантийного фонда, Инжинирингового центра, городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, региональной микрофинансовой организации, Многофункционального центра, Торгово-промышленной палаты. Со временем сюда же переедет офис уполномоченного по защите прав предпринимателей. Здесь начинающие и опытные бизнесмены могут получить услуги, необходимые для начала и ведения собственного дела по принципу «одного окна».

А уже в первой декаде марта на региональном уровне будет запущен сервис цифровой платформы для предпринимателей, где представители бизнеса смогут подобрать наилучший вариант финансовой поддержки именно для своей организации.

Как показывает практика, важно знать не только формы поддержки, но и нюансы их использования. Разобраться в них томичам помогли эксперты по институтам господдержки бизнеса из Москвы.

- Любой бизнес постоянно развивается, а движение вперед всегда должно подпитываться новыми источниками финансирования. Государство прекрасно это понимает и помогает бизнесу различными мерами поддержки. Безусловно важно, чтобы предприниматели знали об этих возможностях. Но в то же время помощь государства – это не панацея. Любой кризис несет риски. И эти риски предприниматель должен осознавать не меньше, чем свои возможности, - акцентировал внимание участников Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового развития бизнеса. – Поэтому мы сегодня рассмотрим не только успешные кейсы. Обратимся и к примерам тех компаний, которые по какой-то причине не получили поддержки. Наши эксперты разберут эти кейсы по косточкам, чтобы вы наглядно увидели все ошибки, которые были совершены, и попробуем найти решение, как их не повторить.

Более того, томские предприниматели смогли узнать и малоизвестных возможностях. Например, о способах получения налоговых льгот за счет капитализации интеллектуальной собственности.

- Я думаю по итогам Форума у большинства слушателей этого мероприятия появится четкое понимание и алгоритм действий, как воспользоваться помощью государства для развития бизнеса, - резюмировал Ильдар Шайхутдинов.