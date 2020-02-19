«Томскэнергосбыт»: эффективность, ответственность, лояльность

Сработали стабильно

Говоря об итогах производственной деятельности, руководитель АО «Томскэнергосбыт» в первую очередь подчеркнул: в 2019 году предприятие продолжало работать стабильно. По итогам отчетного периода ключевой показатель – объем реализации электроэнергии – составил 4 526 млн кВт/ч, это сопоставимо с цифрой за 2018 год. В то же время произошло увеличение клиентской базы «Томскэнергосбыта» с 470,9 тысячи до 501,5 тысячи потребителей.

– Количество абонентов увеличилось на 6,5% за счет расширения с 1 июля 2018 года зоны деятельности компании как гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Томской области. На обслуживание были приняты потребители ЗАТО Северск, – уточнил Александр Кодин. – По группам потребителей в течение года заметных изменений не произошло. Думаю, это также говорит о стабильности работы АО «Томскэнергосбыт».

Неизменно выполняя свои обязательства по надежному и качественному снабжению электроэнергией, компания уделяет максимум внимания работе по снижению дебиторской задолженности и тщательному взаимодействию с потребителями. Александр Викторович огласил результат, который вызывает уважение: собираемость платежей благодаря усилиям «Томскэнергосбыта» по итогам 2019 года составила 99,7%.

Главное, что удалось сделать – остановить негативную динамику роста долгов. При этом дебиторская задолженность бытовых потребителей Томска и области перед энергосбытовой компанией на 1 января 2020-го составила 333 млн рублей. Еще 566,5 миллиона задолжали за потребленную электроэнергию предприятия и организации. Наконец, задолженность сетевых компаний (имеется в виду компенсация потерь и собственные нужды) составила 59,2 млн рублей. Тем не менее, эта группа потребителей обеспечила погашение просроченной дебиторской задолженности и выполнила договорные обязательства в полном объеме.

– Положительную динамику по оплате текущего потребления в прошлом году показали управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, – продолжил актуальную тему гендиректор АО «Томскэнергосбыт». – По этой группе потребителей также удалось снизить просроченную задолженность и не допустить роста неплатежей. В итоге их суммарный долг на 1 января составлял 97,9 млн рублей.

«Повышать платежную дисциплину помогает, прежде всего, наше лояльное отношение к потребителям. Ну, а к тем должникам, кто не идет на диалог, применяются все предусмотренные законодательством меры»: так Александр Кодин ответил на вопрос, какие меры наиболее действенны применительно к должникам. Для повышения платежной дисциплины и сокращения объемов просроченной задолженности специалисты АО «Томскэнергосбыт» постоянно ведут претензионно-исковую работу, и это дает ощутимые результаты.

Что касается режима ограничения электроснабжения, его введение остается вынужденной мерой воздействия на злостных неплательщиков. По словам спикера, за 2019 год в Томске и области было произведено 7 851 отключение потребителей, из них 7 610 раз «вырубали свет» у рядовых граждан (суммарно они задолжали энергетикам 29,2 млн рублей). К юридическим лицам, накопившим совокупно 24,7 млн рублей долга, режим отключения пришлось применить 241 раз.

Развитие продолжается

В ходе встречи Александр Кодин остановился на одном из значимых событий 2019 года: в сентябре с участием обладминистрации было создано дочернее предприятие АО «Томскэнергосбыт» – Единый информационно-расчетный центр Томской области (ЕИРЦ ТО).

Эти несколько месяцев ЕИРЦ работал в пилотном режиме: первыми единый платежный документ на оплату коммунальных услуг получили жители Томского района. Это более 50 тысяч квитанций нового образца. В компании уверены, что плюсы в нововведении есть для всех: и для потребителей, которым не нужно ждать квитанций от разных поставщиков услуг, поступающих в разное время, и для самих поставщиков, которые избавлены от необходимости рассчитывать стоимость услуг и печатать бумажный документ.

– Более того ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ сотрудничать с ЕИРЦ будет выгодно, поскольку платить по договору придется меньше, чем они тратят на эту деятельность сегодня, – сказал гендиректор АО «Томскэнергосбыт». – В нынешнем году поступательное развитие центра продолжится.

В Томске единая платежка появится ориентировочно в середине 2020-го: сейчас специалисты вплотную занимаются ее разработкой, выверяют программный продукт, чтобы квитанцией было удобно пользоваться потребителям. Кроме того, Александр Викторович отметил, что «Томскэнергосбыт» продолжает развивать мобильные сервисы. Так, более 7 тысяч томичей уже получают квитанции на оплату коммунальных услуг в электронном виде. А вскоре жители области смогут оплачивать счета за электроэнергию в своем смартфоне: мобильное приложение для юридических лиц запущено, для бытовых потребителей оно заработает к концу текущего года.

Затронул Александр Кодин и вопросы, связанные с изменением ряда законодательных норм, действующих на розничном рынке электроэнергии. В частности, напомнил о проекте постановления Правительства РФ, касающемся оплаты предприятиями-потребителями резервируемой максимальной мощности (перспективы и риски этой новации обсуждались в конце минувшего года). Так вот, введение документа в действие было решено передвинуть на 2021 год.

– Теперь у наших потребителей есть время оценить потребляемые мощности и принять меры, чтобы не увеличить свои платежи за электроэнергию. То есть, соответственно, после оценки определить, что делать дальше: либо вернуть излишки мощности сетевым компаниям, либо поделиться ими со своими компаньонами в данной точке поставки, – рекомендовал руководитель «Томскэнергосбыта».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным АО «Томскэнергосбыт», за 2019 год на должников – физических лиц подано 12 357 исковых заявлений и судебных приказов, на принудительное взыскание предъявлено 6 884 исполнительных документов. На юридических лиц подано 1 140 исковых заявлений, передано в Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области 979 материалов на взыскание задолженности.

В течение года в рамках исполнительного производства судебные приставы в отношении 187 граждан произвели арест имущества, 286 неплательщикам ограничили выезд за границу. 1 396 потребителей из-за долгов по электроэнергии столкнулись с запретом на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, к 1 547 должникам был применен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Обращены взыскания на заработную плату (пенсию) в отношении 1 650 неплательщиков.

В Томской области 6,9 тысяч абонентов имеют просуженную задолженность «за свет» и являются потенциальными кандидатами на передачу информации об их долгах в Национальное бюро кредитных историй.