Ночная авария в Томске унесла жизнь человека

Поздно вечером в понедельник на Иркутском тракте, 112 произошло столкновение трех автомобилей: Subaru Legacy, Toyota Avensis и Scania Р6Х400 Р380СВ6Х4Е.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 37-летний мужчина-водитель автомобиля Subaru, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными автомобилями Toyota и Scania.

Водитель автомобиля Subaru погиб на месте.

Как сообщают очевидцы - пользователи социальных сетей, Subaru двигался с кольца 2-го микрорайона в сторону ул. Суворова, вылетел на встречку и под грузовик Scania. Грузовик груженный под завязку снегом, что усугубило ситуацию.

«Я ехал с ним (водителем Subaru) параллельно, до кольца со стороны ласточки. И я ехал 50-55 км/ч, при этом я его обогнал, может он на кольце ускорился конечно, но его просто начало мотать, а дальше вы знаете», - делится Игорь.

Многие пользователи соцсетей сходятся во мнении, что виной аварии стало состояние дороги.

Обстоятельства выясняются. ГИБДД просит очевидцев звонить в следственный отдел по телефону: 79-47-19, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

Можно обращаться лично по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 503.