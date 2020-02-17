Томская пенсионерка дошла до главы Следственного комитета РФ

Почти две недели назад пенсионерка Римма Круць, отчаявшись добиться справедливости, вышла на одиночный пикет перед зданием регионального управления Следственного комитета в Томске. Из-за сильного ветра поджог плаката закончился ожогами самой пикетчицы. Однако, несмотря на внимание к этому событию со стороны СМИ, во многом остались за кадром причины, которые кроются за этим шагом пенсионерки.

Началось все с того, что в 2014 году женщина вместе с мужем решила приобрести трактор. Для совершения этой покупки чете пенсионеров пришлось взять кредит в 1,3 млн рублей под 29% годовых.

Для того, чтобы платить меньше налогов, представитель компании, продавшей трактор супругам Круць, настоял на том, чтобы официально в договоре продажи была прописана символическая сумма – 30 тыс. рублей. Однако техника оказалось неисправной и меньше, чем через месяц вышла из строя.

Пенсионерка утверждает, что неисправный трактор ей продала компания, которая принадлежит небезызвестному бизнесмену Сергею Агееву. После того, как техника сломалась, Римма Круць обратилась к экс-депутату с требованием вернуть деньги. Однако результата добиться не удалось.

– Деньги он нам не вернул. Когда мы обратились в полицию, выяснилось, что номера на двигателе перебиты. Трактор забрали на штрафную стоянку, где он окончательно пришел в негодность – попросту заржавел, – рассказывает женщина.

Может показаться удивительным, но следователи не нашли в действиях бизнесмена состава преступления. Не сдержавшись, Римма Круць назвала следователя «козлом», за что получила штраф.

Впрочем, если оглянуться на недавнее прошлое, подобное решение уже не кажется странным. Имеется целый ряд свидетельств того, что у экс-депутата Сергея Агеева неплохие связи в местных силовых структурах. Так, о сотрудничестве бизнесмена с соответствующими органами может говорить такой факт, о котором сообщала Тайга.инфо: буквально за день до того, как в его офисе в 2016 году прошли обыски, он неожиданно отправил на внеплановый отдых всех сотрудников. Документации в офисе при обыске так же не оказалось – она была вывезена заблаговременно. О готовящейся спецоперации знали только сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Удивительное совпадение.

Еще один факт освещала Лента.ру. Ранее компания ООО «Северная группа», которую связывают с Агеевым, выступила заказчиком работ у компании «Возрождение». Ее силами было проложено 3 километра нефтепровода в рамках масштабного проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан», однако после завершения объекта часть денег была недополучена. В 2012 году Арбитражный суд города Москвы обязал ООО «Северная группа» выплатить 61 млн рублей. Исполнительный лист в «Возрождении» на руки получили, но деньги вернуть так и не смогли до сих пор.

Странным может показаться в связи с этим отсутствие интереса правоохранителей к ситуации, когда «Северная группа» была разделена на две с идентичными названиями. Одной достались невыплаты нескольким контрагентам, долги и другие проблемы. Вторая продолжила работать как ни в чем не бывало.

Из показаний бухгалтера второй «Северной группы» Виктории Бакшеевой следует, что у компании было 11 банк-клиентов. При этом она считает, что для нормальной деятельности вполне достаточно и одного счета. По удивительному стечению обстоятельств новые счета открывались в тот момент, когда приходила информация о наложении в ближайшее время ареста на другой счет. Таким образом, деньги выводились в иную организацию.

Подобная схема использовалась уже не первый раз. Несколько ранее из-за долгов по налогам в размере 61 млн рублей была обанкрочена компания «Сибнефтьстрой». Общая же задолженность по личным долгам г-на Агеева и аффилированных с ним компаний стремится к космической сумме в два миллиарда рублей.

Не был привлечен к ответственности Сергей Агеев и после скандальной ситуации, которая разразилась при строительстве водопровода на Северной площадке ОЭЗ в Томской области. Взять на себя строительство 36,6 километров сетей в 2011 году выразили желание три компании. «Северная группа» предложила самую высокую цену – почти в 330 миллионов. Самую низкую выставило ООО «Стройгаз» (281 млн рублей), оно и выиграло аукцион.

26 декабря 2011 года мэрия Томска заключила контракт с победителем, а уже на следующий день расторгла – по соглашению сторон. Строительством занялась компания «Северная группа». В срок объект сдан не был, в декабре 2013 года из бюджета были выделены дополнительные средства (111 млн рублей) на завершение строительства. И никаких санкций не последовало…

Вернемся в день сегодняшний. Хотя проверка, которая ждет томский СК после общения пенсионерки Риммы Круць с председателем ведомства Бастрыкиным, напрямую Агеева не касается, вполне возможно, что по ее результатам будут обнародованы те подробности взаимоотношений бизнесмена с силовиками, из-за которых он долгое время не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждения уголовного дела именно против Сергея Агеева уже несколько лет и добивается Круць.

Однако Сергею Агееву уже не раз удавалось уходить от проверок. Однажды, во время одного из обысков в сейфе «Северной группы» был обнаружен муляж фекалий вместо документов. Не подготовит ли он такой же сюрприз московским следователям, когда те приедут в Томск проводить проверку?