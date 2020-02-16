Юбилейный Сибирский фестиваль керамики открылся в Томске

Первый музей славянской мифологии знает, как порадовать томичей долгой сибирской зимой. Конечно, новыми впечатлениями и запоминающимися мероприятиями. День открытия XV Сибирского фестиваля керамики стал тому подтверждением.

Фестиваль - уже традиционное место знакомства ценителей искусства с творчеством керамистов. В этом году на выставочных площадях фестиваля можно увидеть работы 70 мастеров со всей России - от Санкт-Петербурга до Приморского края, предоставили свои работы и керамисты Казахстана, Франции, Беларуси и Абхазии. В двух залах музея разместились около 300 керамических изделий, наполненных мощной внутренней энергией и светом.

На открытии можно было познакомиться с автоами некоторых работФото: автора Фото

Одной из заявленных тем в Новосибирске (откуда в Томск была привезена львиная доля экспозиции) был театр.

- И когда вы пройдетесь по залу выставки, вы сможете увидеть театральные работы. Но когда мы собрали экспозицию, усилив ее нашими томскими мастерами, мы поняли, что она вибрирует еще и другими мотивами. Очень глубокими, мировоззренческими, - делится директор музея Ольга Павлова.

Керамика - хрупкое искусство. И возможность прикоснуться к нему – маленькое чудо.

- Представьте, художник должен был воплотить свою задумку в работу, а после того, как она появилась на свет из печи, ей предстояло длительное путешествие. И все это только ради того, чтобы порадовать вас, зрителей, - представил выставку президент центра народной ремесленной культуры г. Новосибирска, идейный вдохновитель фестиваля, Юрий Неупокоев.

Настоящим подарком гостям открытия стал перфоманс от молодого, экстравагантного художника Артура Шугурова. На глазах зрителей родилась картина, нарисованная глиной разных цветов.

- Глина капризный материал. Поскольку запечь такую картину невозможно, она будет очень недолговечной – как только глина высохнет, она начнет осыпаться. Но это очень интересный опыт. Эскизов было много, но я остановился на изображении лица четырех стихий, на котором отражаются одновременно грусть, и радость, жесткость и тонкость одновременно. Если кто-то хочет поближе познакомиться с материалом, приложить свою руку – подходите, не стесняйтесь – призвал гостей Артур.

Юные художники с радостью откликнулись на такую возможность.

В работе над картиной из глиной с радостью приняли участие юные художникиФото: Фото автора.

Попробовать свои силы в работе с глиной и раскрыть творческие можно будет в течение всего времени проведения Фестиваля. На творческих встречах от профессиональных керамистов из Сибири каждый сможет на миг остановиться, прикоснуться к вечному и сотворить свою собственную Вселенную. Всего запланировано 29 событий: это мастер-классы и мастер-шоу, беседы и спектакли. Записываться на все мероприятия необходимо заранее на сайте музея, количество мест ограничено. С полной программой Вы сможете ознакомиться на сайте и в социальных сетях Музея.

Выставка продлится до 12 апреля.

Финальные штрихи мастераФото: Фото автора.