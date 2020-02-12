Денег нет, но вы верните

Торговые сети - самый распространенный способ сбыта продукции для большинства производителей. А для выхода в другие регионы для местных пищевиков это порой единственная возможность. Однако сегодня крупнейшие предприятия пищевой промышленности Томской области и других регионов Сибири бьют тревогу. Из-за ситуации, которая складывается вокруг банкротства торговой сети «Холидей», под угрозой оказались и их компании.

Товар продан. Деньги - в кассу

Истоки проблемы кроются в октябре 2018 года, когда новосибирский ретейлер «Холидей» начал задерживать оплату за поставленный товар. В феврале 2019-го суд признал торговую сеть несостоятельной. До сентября часть задолженности сеть погасила, но новый конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы оспорить выплаты долгов в преддверии банкротства.

Действующим законодательством допускается признать недействительными оплаты отдельным поставщикам, потому что это ущемляет права других кредиторов. Сегодня конкурсный управляющий требует вернуть деньги за товар, который оплачивался за месяц до заявления в суд о признании предприятия банкротом.

По логике законодателя, предприниматели должны были предугадать, когда кто-то подаст заявление в суд на компанию о банкротстве.

- Огромное количество поставщиков из Сибирского федерального округа, и в частности из Томской области, снабжали продуктами питания компанию «Холидей» и получали оплату за поставки. В январе этого года мы получили требования добровольно вернуть в конкурсную массу всю сумму, уплаченную за 2019 год. Однако это не предел. Сумма может быть увеличена, - отмечает Артем Багреев, президент Томской ассоциации пищевиков. - Не исключено, что 340 млн рублей, о которых речь идет сейчас, станут 10-15% от общей суммы, которую потребуют с томских предприятий пищевой промышленности.

Это может случиться, если процедура банкротства начнется в отношении других компаний Николая Скороходова, собственника сети «Холидей». Например, компания «Холди» продолжала работать еще весь 2019 год. В настоящий момент процедура банкротства в отношении нее еще не введена, но такая вероятность велика. Есть и другие аффилированные лица, и последствия могут быть тяжелыми.

- Я вижу цивилизованное решение этой проблемы - мировое соглашение. Нужно реструктуризировать задолженность ретейлера и планомерно рассчитаться с кредиторами, - считает Артем Багреев. - И поставщиков, и Николая Скороходова такой вариант устроит.

Заложники ситуации

С юридической точки зрения сейчас проводится процедура банкротства не только компании «Холидей», но и всех юридических лиц, где собственником в той или иной мере является Скороходов. В нее попадают все участники, которые в определенный период времени осуществляли поставки и каким-то образом взаимодействовали с этими компаниями. На практике это выглядит так:

- К сожалению, Арбитражный суд Новосибирской области, как первая инстанция, которая рассматривает все процедурные вопросы, занял определенную позицию. На сегодняшний день уже принято более 30 решений по возврату платежей, полученных поставщиками за товар от компании «Холидей» в общую конкурсную массу, - поясняет юрист Виктор Кафаров. - То есть Арбитражный суд дает ясный посыл, что всем поставщикам необходимо выстроиться в кассу и сдать выручку обратно в «Холидей».

Если учесть, что сегодня долги компании «Холидей» составляют около 17 млн рублей, их которых 12 млн - перед банками и 5 млн перед поставщиками, то шансов после завершения процедуры вернуть эти средства не велики. Это может вызвать волну банкротств среди предприятий.

Среди поставщиков из Томской области большая часть - производители продуктов питания. Среди них «Сибирская аграрная группа», «Томское пиво», «Межениновская птицефабрика», «Провансаль», «Деревенское молочко», «Антонов двор», «Сибирский кедр» и другие. На данный момент эти компании должны вернуть «в кассу» порядка 340 млн рублей.

По мнению президента Ассоциации томских пищевиков, если дело дойдет до взыскания, это однозначно закончится приостановкой многих инвестиционных проектов, кто-то может даже свернуть производства, и люди потеряют работу.

- При средней рентабельности в отрасли 3-5% вытащить такой объем средств будет непросто. Пищевка - это самый незащищенный бизнес с точки зрения активов и выручки с продаж. Мы работаем с ежедневным циклом. Поэтому нашу выручку очень легко блокировать, арестовать счета, по сути, парализовав производство, - говорит А. Багреев. - С недавних пор дробление бизнеса не приветствуется. Поэтому для конкурсного управляющего производители пищевой продукции - это лакомый кусок.

Виктор Кафаров уверен, что необходимы поправки в законодательство, которые исключили бы возможность подобных ситуаций. «Почему, когда банкротство случилось у ретейлера, поставщики должны сдать выручку? В условиях, когда у них нет возможности вернуть товар (он уже реализован), это неприемлемо. Накануне банкротства банки тоже наверняка выдавали кредиты на развитие сети. Что они должны сдать? Залоговое имущество? Кто еще что должен сдать в эту процедуру? - иллюстрирует абсурдность положения юрист. - Если оператор ретейла попадает в ситуации банкротства на 17 миллиардов, куда-то же эти деньги делись? Может, сначала разобраться куда? А сегодня под угрозу ставятся целые отрасли - перерабатывающая, пищевая и агропромышленная промышленность в регионах Сибири.

Формально происходящее логично: есть закон о банкротстве, в котором прописаны определенные правила игры. Но конкурсный управляющий и суды должны более взвешенно подходить к решению таких вопросов. Если поставщики, у многих из которых есть свои обязательства перед банками, будут вынуждены вернуть деньги за выполненные работы, им будет нанесен существенный ущерб, вплоть до разорения. Остается надеяться, что этого не произойдет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей КноррФото: из открытых источников

Андрей Кнорр, замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию:

- Мы в курсе этой ситуации. В нее втянуто три региона: Томская область, Алтайский край и Новосибирская область. Я собирал томских предпринимателей, мы их выслушали, определили дальнейший план работы. Мы сделали все, чтобы помочь предпринимателям объединить усилия, чтобы их действия были целенаправленными. Со своей стороны, власть оказывает им всестороннюю помощь. Если нужны будут обращения с нашей стороны, в том числе в правоохранительные органы, мы это сделаем. В остальном этот непростой вопрос решается в рамках законодательства и в арбитражных судах.

Право бизнеса - объединяться в пул из трех регионов. Предприниматели общаются, используют материалы и юридические наработки друг друга. Знаю, что у некоторых уже есть положительные решения судов. Мы наблюдаем за ситуацией, по мере развития событий будем думать о нашей роли и инструментах участия в решении этой проблемы.

Артем БагреевФото: из открытых источников

Артем Багреев, президент Томской ассоциации пищевиков:

- Создавая такой прецедент с «Холидеем», мы становимся незастрахованными от подобных ситуаций в будущем. Достаточно 1-2 выстрелов (банкротств крупных сетей), чтобы сильно проредить бизнес. Это моментально закончится обнулением интереса инвесторов к нашей отрасли, отодвинув ее развитие на десятки лет назад.

Пищевая промышленность занимает второе место в Томской области по занятости населения, налогам и товарообороту после нефтегазовой. И ставить ее под удар только потому, что несовершенство правового поля позволяет такие казусы при взаимодействии бизнесов, - категорически нельзя. Это может стать роковой ошибкой для экономики не только региона, но и страны в целом.

Мы годами создавали возможность работать и выпускать честный продукт. Мы приняли решение жить и работать, кормить людей вкусной и полезной едой. И сейчас наша работа ставится под угрозу. Если судами будут приниматься решения о возврате средств в конкурсную сумму, уже в 2020 году это закончится катастрофой.