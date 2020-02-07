Конфликт стоматологии с соседом закончился стрельбой в центре Томска

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска около 10 часов 30 минут поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина областного центра.

С крыши стоматологической поликлиники сбрасывали снег. У мужчины дом по соседству, и его не устроило, что снег посыпался к нему во двор. Решить конфликт он решил с помощью пистолета, произведя выстрел в воздух, и направив его на коммунальщиков.

Он выстрелил в сторону рабочегоФото: из открытых источников

Как уверяют сотрудники стоматологии, о предстоящей уборке снега соседу сообщили еще накануне, а также сегодня утром. Однако на предупреждение он никак не отреагировал. Возможно, он не понял, что часть снега неминуемо попадет ему во двор.

Зато когда на его землю с крыши стоматологической клиники полетел первый снег, мужчина рассвирепел.

Мужчину возмутило, что снег летит на его территориюФото: из открытых источников

Как нам рассказала Галина Илькиф, заведующая хозяйственной частью Стоматологической поликлиники №1, он направил пистолет в сторону рабочего, который находился на крыше, и произвел первый выстрел. Прокричал, что второй будет в цель. Естественно, молодой человек лег. И слава Богу, что он не упал с крыши. Было очень страшно и за себя, и за рабочего. К тому в поликлинику шли пациенты, мимо – много прохожих.

Этот конфликт между стоматологией и ее соседом длится не один год. Каждый год, когда наступает необходимость очищать кровлю от снега, он обостряется. Сегодня мужчина произвел один выстрел и вернулся в свой дом. К счастью, от стрельбы никто из прохожих не пострадал. Завхоз поликлиники вызвала полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.