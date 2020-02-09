Томская школьница выиграла право снять фильм по книге Кинга за доллар

- Аааааа! Я просто не верю в это! Это было очень спонтанное решение, но зато теперь у меня есть контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа. Риск просто творит чудеса! – делится эмоциями Диана Костырина.

Режиссиньорита, как называет себя девушка, уже несколько лет занимается в студии томского киноклуба «Sibkinomaster», мечтает поступить во ВГИК и стать режиссером. За плечами ученицы лицея №7 уже несколько короткометражных работ. По совету своего наставника Романа Дваладзе, она решила испытать удачу и подать заявку на конкурс имени Стивена Кинга.

- В Томске много людей, кто занимается кинематографом - от старшеклассников до пенсионеров. Я давно знал об этой программе и искал человека, который мог бы реализовать подобный проект, - рассказал нам Роман. - Диана ходила к нам на сценарное дело, участвовала в съемках фильма о 166 стрелковой дивизии. И я понял, что она сможет осилить эту работу. Две недели назад я предложил ей написать письмо, и в прошлое воскресенье мы отправили заявку. Буквально на следующий день получили письмо с контрактом от Стивена Кинга.

Такая практика не нова. Стивен Кинг дает право начинающим режиссерам или студентам экранизировать любой его рассказ за символическую плату в 1$, при этом оставляя себе все права на произведения и запрещая извлекать из получившихся фильмов коммерческую выгоду. За такими картинами, а также за их режиссёрами закрепилось прозвище «доллар-бэби».

Со съемок фильмов нередко начиналась карьера известных режиссеров. Так, 30 лет назад одним из них был и Фрэнк Дарабонт, сняв короткометражку по рассказу «Женщина в палате». Кингу этот вариант понравился, и впоследствии именно Дарабонт стал режиссёром таких фильмов, как «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Мгла».

В коллекцию Стивена Кинга попадет и работа томской школьницы.

Диана выбрала в качестве произведения рассказ «Женщина в комнате».

- Я предложил ей прочитать более 20 рассказов, Диана остановилась на двух, и после обсуждения выбрала именно этот, - рассказывает Роман Дваладзе. – Это камерную история, она будет держаться на актерах.

Как рассказывает сама Диана, рассказ показался ей наиболее эмоциональным:

- После прочтения хочется анализировать, копаться в себе, появляется почва для размышлений. Мне нравится в творчестве Кинга то, что он умеет совмещать ужасы, жанр, в котором нет философской нагрузки, с тяжелыми вечными темами, - отмечает девушка.

Сейчас идет подбор актеров, а также сбор средств для съемок.

- Нам разрешили в контракте краудфандинг. Именно от его результатов зависит размер команды и многие нюансы съемок, - комментирует Роман. – Сбор мы еще не запустили, но если кто-то хочет нас поддержать, принять участие в проекте сам лично в качестве волонтера или технического специалиста, можно писать мне или Диане в соцсетях уже сейчас.

Окончание съемок ожидается в конце сентября. Чтобы успеть представить фильм на фестивале «Dollar Baby Russia», который пройдет в Краснодаре в октябре