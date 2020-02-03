2020-02-03T12:39:54+03:00
Дом. Семья

«Томское застолье» с «Комсомольской правдой»: подарки ждут победителей!

Юлия Иванова
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Лучшие рецепты для грядущих праздников – читайте в «Томском застолье». Фото из архива трактира «Заречный».Лучшие рецепты для грядущих праздников – читайте в «Томском застолье». Фото из архива трактира «Заречный».
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Дорогие читатели! Сообщаем о том, что «вкусный» конкурс «Томское застолье» проекта «Новый год 2020» завершен, а спонсоры конкурса выбрали «своих» победителей.

Сотрудники редакции «Комсомольской правды» в Томске с удовольствием читали все присланные вами рецепты, получая огромное удовольствие, и даже что-то пробуя приготовить (и даже что-то получалось!). Для тех, кто не попал в список победителей, утешительным призом является тот факт, что их рецепты размещены в разделе «Томское застолье» на постоянное хранение для всеобщего использования. Ваш опыт пригодится будущим поколениям хозяек!

Победителями конкурса «Томское застолье проекта «Новый год 2020» стали:

Екатерина Аношкина, Дарья Асаева, Ольга Гринь, Алевтина Дегтярева, Станислав Далинский и Жанна Леоненко.

Мы ждем победителей конкурса «Томское застолье» 6 февраля 2020 г. в редакции «Комсомольская правда-Томск» по адресу: ул. Елизаровых 15/2

Подробности можно уточнить по телефону (3822) 906-186 или по адресу red@kp.tomsk.ru

Друзья «Томского застолья»

Генеральным спонсором проекта «Новый год 2020» и конкурса «Томское застолье» томской «Комсомолки» является стоматологическая клиника «Фокус». И отнюдь не случайно. Всестороння забота о здоровье и настроении пациента – основной принцип этого учреждения, которому в 2020-м исполнится 15 лет! О дружеских советах, рекомендациях и предложениях специалистов «Фокуса»…, о том, какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы зубы и десны оставались здоровыми читайте в разделе проекта «Будьте здоровы!»…

Спонсорами и поставщиками здоровых новостей и свежих рецептов для нашего проекта «Новый год 2020» также стали

Центр ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном – Томск». О возможности пройти ЭКО по ОМС в наступившем году читайте в разделе проекта «Будьте здоровы!»…

Ортопедический салон «Атлетика». О самых полезных и нужных вещах, которые каждый день держат нас в тонусе, добавляют красоты, молодости, комфорта и хорошего самочувствия читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

Компания «Новая химия». Об уникальной разработке томских ученых для детского творчества, кинетическом пластилине нового поколения Zephyr читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

Трактир «Заречный». О заведении, где сохранили и преумножили лучшие традиции сибирского гостеприимства, где можно весело встретить 14-е и 23-е февраля, 8-е марта и другие праздники, читайте в разделе проекта «Томское застолье».

Готовим вместе с Комсомолкой. Фото победителя конкурса «Томское застолье» Ольги Гринь.

Готовим вместе с Комсомолкой. Фото победителя конкурса «Томское застолье» Ольги Гринь.

Мой салат - моя газета

Мой салат - моя газета

ИСТОЧНИК KP.RU

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