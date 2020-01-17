Томичка дала своей дочери вместо отчества «матчество»

Мария Чернобровкина, 29-летняя томичка, назвала свою дочь Елизаветой, а в графе «отчество» свидетельства о рождении ребенка настояла на матрониме – Марьевна.

История вызвала большой резонанс в соцсетях, ведь это идет в разрез с общепринятым порядком. Тему начали активно обсуждать, смелой маме писали, как хорошее, так и плохое. Женщины хотели узнать, как оформить ребенку матроним, а мужчины нередко прибегали к оскорблениям. "Комсомолка" решила выяснить, почему же все-таки у Лизы такое отчество?

- Как давно возникла идея дать своей дочери матроним?

- Для меня всегда было логичным решением, что если ребенка воспитывает женщина, а мужчина не принимает в этом участия, то и фамилия должна быть, как у матери. Так чем же имя хуже? Куда логичнее "матчество", когда мама всегда рядом, чем задаваться вопросом, почему имя отца есть, а папы нет?

Мое решение вытекает из вопросов о выборе и ответственности. Я считаю, что на этапе "оставлять ребенка или нет", и у мужчины и у женщины должен быть выбор. Если женщина не хочет - она делает аборт. У мужчины тоже должен быть выбор - быть или не быть отцом. Своеобразный "мужской аборт". Я считаю, что это правильно . И если вся ответственность ложится на женщину, то считаю правильным, если ребенок будет носить и фамилию матери и "матчество".

- Какова была реакция родных? Как справляетесь с негативом из соцсетей?

- Люди, которых я считаю своей семьей и своими друзьями полностью на моей стороне. Они моя поддержка. С негативом в сетях сейчас проще - я не читаю новости и комментарии к ним. А оскорбительные сообщения стараюсь сразу удалять, не вникая в их суть. СМИ вырезают очень многое и перевирают на свой лад. Исключение составляют те, кто присылает материал на просмотр. Остальные пишут то, чего нет на самом деле.

- Давно ли мечтали стать мамой, хотелось именно дочку? Если бы родился сын, было по-другому с отчеством?

- Я искренне была уверена, что никогда не стану мамой, в этом свои причины. Оставить ребенка с пониманием, что я буду воспитывать ее одна, для меня оказалось трудным шагом. Я очень боялась, что могу не справиться. Но два дорогих для меня человека пообещали быть со мной рядом, и они держат свое слово. Если бы был сын, он также носил бы мое имя в качестве матронима. Но я хотела дочку и ее получила.

- Быть мамой - это радость? Хочется еще детей?

- Материнство - это очень тяжело. Думаю, многие родители это подтвердят, особенно, у кого сейчас маленькие дети. Но одновременно с этим, понимание того, какая на тебе ответственность, придает сил. Для меня беременность и роды были очень тяжелыми. То, как я провела сутки до родов, назвала бы адом. Вряд ли решусь еще когда-нибудь на подобное.

- Заинтересовал пост на Вашей странице, который начинается словами: «Женщины в моем роду никогда не разводились». Это реальная история?

- Это была шуточная статья, основанная на реальных событиях моей семьи. Я считаю брак - пережитком и сама не хочу замуж. Ни один штамп не будет гарантией вечной любви, уважения и благополучия. Но это лишь мое мнение.

- А что за история с фейковой страницей некой Нюты, у которой на странице были Ваши фотографии?

- На сайте знакомств "Баду" кто-то создал анкету с моими фото и фото другой девушки. Остальные данные были ненастоящими. Об этом я узнала от знакомого. Обратилась в техподдержку, так как не могла допустить, чтобы у фейка личная жизнь появилась раньше, чем у меня. Но мне навстречу не пошли, поэтому не знаю, что стало с той страницей, мне не до нее.

Елизавета Марьевна любит фотографироваться

- Как сейчас дела с личной жизнью, есть поклонники? Планируете ли семью?

- У меня уже есть семья. Появляются мужчины, которые пытаются начать общение, но, как правило, их попытки больше отталкивают, чем располагают к продолжению общения. Да и от личной симпатии никуда не уйдешь. Она либо есть, либо нет. Брать, что дают - не по мне. Одновременно с этим я понимаю, что сама не самый лучший вариант для знакомства. Вокруг много свободных, красивых, умных девушек без детей. Кажется, выбор очевиден? Тем более, мне сейчас немного не до знакомств. Ребенок и дом отнимают много времени и зачастую ты думаешь, что лучше: поесть или помыть голову? На все времени не хватает. Поэтому мне приходится отказывать. Да и страх пустить мужчину в свою семью, где есть маленькая девочка, присутствует. У меня был "отчим" и для своей дочери я не хочу повторения истории.

Я не боюсь быть одна, в плане, без мужчины. В мире много интересных вещей. Из-за страха одиночества люди обрекают себя на существование вместе с теми, с кем им плохо. Если появится хороший мужчина - будет здорово, если нет - придется подождать, пока не начнут массово выпускать роботов с лицом Кристиана Бэйла.

Кстати

Те, кто хочет дать ребенку матроним, должны иметь в виду, что законодательно это весьма сложно сделать. Марии разрешили такое «отчество» для ребенка потому, что в словаре есть мужское имя Марий

- Это никакое не матчество, потому что есть аналог женскому имени Мария — Марий, — прокомментировала заместитель начальника областного департамента ЗАГС Ольга Новикова. — Отчество у ребенка образуется от отца, то есть от мужского имени. Имя Марий есть в словаре русских имен, до XIX века оно было в ходу. Также есть греко-римское имя Марий. Например, имени Ольг (женское Ольга) не существует, в этом случае мы будем вынуждены отказать.