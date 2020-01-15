С томичей начнут брать плату за ОДН

С 2013 года В Томской области это неоднократно откладывалось из-за низкой степени готовности жилого фонда. Последний раз мораторий на введение платы за ОДН продлевался летом 2019-го. С декабря 2019 года в регионе введен платеж за холодную и горячую воду для общедомовых нужд, - сообщили в обладминистрации.

Как пояснил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель, плата распространяется на собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

«Введение платы должно способствовать снижению безучетного потребления коммунальных ресурсов и повышению энергоффективности жилого фонда», — сказал он.

Яков Грель подчеркнул, что введение платы за ОДН на воду синхронизировано с датой вступления в силу единых региональных нормативов потребления коммунальных услуг.

Размер нормативов в месяц в зависимости от благоустройства многоквартирного дома составляет от 0,012 до 0,035 кубометра на квадратный метр мест общего пользования. Например, для квартиры площадью 54 кв. м. в зависимости от тарифа плата за ОДН на воду может варьироваться от 40 до 76 рублей.

«За время действия моратория органы исполнительной власти, управляющие компании и коммунальные организации провели большую подготовительную работу, — отметил Яков Грель. — Так, оснащенность общедомовыми приборами учета холодной и горячей воды выросла до 76,8 процента, а индивидуальными приборами учета — до 82,9 процента. Это один из самых высоких показателей в Сибирском федеральном округе».

Кроме того, налажена работа по снятию данных всех типов приборов учета и уточнено число жильцов, фактических проживающих в многоквартирниках.

«Собственники самостоятельно могут регулировать размер расходов на оплату ОДН на воду. Если плата по общедомовому прибору учета ниже нормативной, то собственники помещений могут на общем собрании принять решение о расчете по фактическому потреблению», — уточнил начальник департамента.

В свою очередь плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет стимулировать УК к проведению мероприятий по снижению разницы между фактическим и нормативным размером расходов. В случае превышения фактического потребления над нормативным, разницу должна оплачивать управляющая организация.

С 2017 года Жилищным кодексом РФ предусмотрена плата за коммунальные ресурсы (электроэнергия, холодная и горячая вода), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

На первый взгляд, формула расчета ОДН кажется простой. Однако, зачастую начисление ОДН вызывает у управляющих компаний множество трудностей. Нередко это связано с существенным небалансом между общедомовым и индивидуальными приборами учета, который должен быть оплачен непосредственно жильцами многоквартирного дома.