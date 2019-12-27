Полубог, «Король» и гений – и все это – о Смоктуновском

Стремление лицедействовать заложено в каждого из нас, только кому-то удается реализовывать его более или менее удачно на самодеятельных подмостках, а кто-то ограничивается исполнением баек под хорошее настроение да застольными анекдотами в кругу друзей. Однако, есть у нас сообщество, в которое входят люди, вполне успешно исполняющие пьесы, написанные нашим местным автором – краеведом, журналистом и эрудитом, Виктором Ниловым. Под руководством Виктора Захаровича существует небольшой театральный коллектив, состоящий из томичей, неравнодушных к культуре и отечественной истории.

Они собираются вместе и устраивают читки пьес Нилова. Уже не раз прозвучали пьесы про Чехова и Смоктуновского, а в минувшую среду состоялся еще один театральный эксперимент. Это было исполнение интермедий, которые содержат ключевые моменты новой пьесы Виктора Нилова «Однолюб Смоктуновский». Примечательно это мероприятие было своей локацией – возможность собраться и сыграть фрагменты будущего спектакля о нашем знаменитом земляке предоставило руководство филиала ТОКМ, Музея «Следственная тюрьма НКВД», в мероприятии принял участие и директор музея, Василий Ханевич.

Это было исполнение интермедий, которые содержат ключевые моменты новой пьесы Виктора Нилова «Однолюб Смоктуновский».

Удивительно, как окружающая обстановка влияет на восприятие материала! Особая атмосфера этого необычного музея наложила свой отпечаток на диалоги, на наше видение образов главных действующих лиц. Напористого и не очень грамотного следователя, который допрашивает отца Иннокентия, Михаила Смоктуновича. Восторженную студентку театрального вуза, Валентину Кетлину. Александра Дучмана, директора норильского театра, в котором когда-то начиналась актерская карьера нашего великого земляка…

Характеры получились интересные, образы – выразительные, несмотря на отсутствие грима, костюмов и прочих обязательных атрибутов театра. Впрочем, это с лихвой компенсировалось наличием, так сказать, реквизита и декораций. Когда следователь «давит» на простого крестьянина-мельника, жестко ведя допрос в настоящем помещении бывшего застенка, каждое слово воспринимается гораздо более остро. «Актеры» - выпускники городской школы экскурсоводов – были на высоте.

Для исполнения были выбраны такие важные моменты пьесы, как допрос арестованного отца главного героя. Диалог динамичный, яркий. Этот момент в пьесе особенно убедителен, он основан на подлинных архивных документов, которые не так давно стали известны. Нилов нашел редкие архивные материалы, и включил их в пьесу. А до этого они дополнили пробелы в биографии Смоктуновского, в истории его семьи.

При жизни актер не особенно афишировал сибирский период своей биографии. И лишь на склоне лет Смоктуновский посетил родную Татьяновку, тихо, без фанфар и журналистов. Но при этом был фотограф Александр Васильев, благодаря чему сохранились снимки из этой поездке. В прологе к театральному действу Виктор Нилов рассказал немного о своей работе над пьесой, о малоизвестных фактах из семейной истории Смоктуновичей. Не от хорошей жизни покинула семья Шегарский (тогда Богородский) район, и покинули Томскую область навсегда. А ведь мать актера, Анна Акимовна родилась в Киреевске, а ее мама, бабушка Иннокентия – из Кисловки… О своих корнях подробно герой пьесы рассказывает Дучману в другом ключевом эпизоде спектакля – когда начальник советует ему поменять фамилию на более благозвучную.

Час в музее пролетел как миг, и никакой тягостной атмосферы, о которой иногда говорят посетители бывших камер следственной тюрьмы НКВД, участники встречи не заметили. Атмосфера и настроение, наверное, зависят и от нас самих, от позитивности настроя. И, как всегда, в финале звучали искренние аплодисменты – свидетельство благодарности тем, кто выступил в роли артистов.

в мероприятии приняли участие преданные поклонники творчества Виктора Захаровича

Оксана Чайковская, фото автора.