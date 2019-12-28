Новогодняя премьера: «Щелкунчик»

Музыкальный театр «ВИАЛ» в деревне Кисловка Томского района в канун праздников провел первый показ сказки в местном Доме культуры.

Как рассказала режиссер и художественный руководитель коллектива Анна Алешкевич, спектакль дети-актеры репетировали с начала осени чуть ли не каждый день, ведь в постановке много вокальных номеров и танцев… В итоге получился волшебный, красочный мюзикл. После премьеры зрители с жаром аплодировали ребятам!

Юные актеры блистательно справились со своими ролями. Так, Мирон Никифоров был Щелкунчиком. Ксения Вольская исполняет роль Мари, коварного Мышульца играет Савелий Дроздов. Все ребята учатся в Кисловской средней школе и успевают совмещать учебу с театром.

В копилке юных артистов уже немало призов, недавно список пополнили дипломы Международного конкурса-фестиваля фонда «Планета талантов» (в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды»), а также областного фестиваля-конкурса любительских театров «Театральный разъезд».

Оксана Чайковская.