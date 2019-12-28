Лица необщим выраженьем…

Завершается 2019-й, который был объявлен в нашей стране Годом театра. Он отмечен яркими премьерами, фестивалями, конкурсами. В том числе среди народных театров. В самом начале года в Каргаске проходил II межрайонный фестиваль самодеятельных театров «Занавес открывается». Пять самодеятельных театральных коллективов северных районов Томской области - народный театр «Лица» (Каргасок), народный драматический театр имени Валентина Пикалова (Колпашево), театральный коллектив «Домино» (Белый Яр), народный театр «Родственные души» (с. Средний Васюган) и народный театр из Парабели - показали свое исполнительское мастерство. Коллектив народного театра «Лица» выступал с премьерой спектакля «Дорогая Памела». Работа режиссера Жанны Обендерфер и художника-постановщика Ольги Юрченко была отмечена фестивальными наградами.

Театр «Лица» был создан в 1997 году, во времена перестройки. Вот уже более 20 лет руководит им Жанна Обендерфер. Любителей этого вида искусства в Каргаске достаточно много. Выбор пьес здесь диктуют возможности труппы: есть ли артист необходимого типажа для того или иного спектакля, какое амплуа близко тому или иному актеру? При этом руководитель коллектива предлагает артистам разные по характеру и творческим задачам роли во избежание штампов. Согласитесь, это хороший тон как для профессионального, так и для самодеятельного театра.

Сложившийся за многие годы актерский ансамбль успешно работает в различных жанрах. С момента создания коллективом подготовлено около 30 спектаклей и литературно-музыкальных композиций. Театр неоднократно подтверждал звание «народный самодеятельный коллектив». Он добился признания своих коллег, а главное, зрителей. В зрительном зале местного Дома культуры обычно не бывает свободных мест, особенно во время премьерных показов.

Состав коллектива меняется в зависимости от готовящегося спектакля. В разные годы его участниками были 45 человек. В 2017 году театр отметил свой 20-летний юбилей. За последние несколько лет значительно пополнилась копилка творческих достижений коллектива:

- 2013 г., спектакль «Голос большого города» по произведениям О.Генри награжден дипломом I степени областного театрального фестиваля-конкурса «Театральный разъезд» (Асино) в номинации «Драматический спектакль», а участница коллектива Александра Клеустер - дипломом «За лучшее исполнение женской роли»; в том же году участница коллектива Инга Заботыгина стала лауреатом I степени областного конкурса художественного слова «Живая строка»;

- 2014 год, спектакль «Голос большого города» - лауреат III степени областного конкурса любительских театров «Маска под маской», художник театра Ольга Юрченко награждена дипломом «За художественное оформление спектакля»;

- 2014 г., участница коллектива Марина Шашкова стала лауреатом I степени 25 международного фестиваля «Адмиралтейская звезда» (г. Новосибирск) за роль Десятки в спектакле «Голос большого города»;

- 2015 г., участники коллектива Инга Заботыгина и Юрий Недопекин стали лауреатами III степени областного конкурса художественного слова «Живая строка» в номинациях «Проза» и «Поэзия»;

- 2016 г., спектакль - сказка «Про сердце говорящее» по пьесе В. Панфилова среди 60 спектаклей коллективов-участников стал лауреатом III степени межрегионального фестиваля любительских театров «Золотая кобра» в Новосибирске, участница коллектива Александра Клеустер награждена дипломом «За лучшую актерскую работу»; в том же году спектакль - сказка «Про сердце говорящее» признан лауреатом III степени областного фестиваля любительских театральных коллективов «Театральные встречи».

Театр активно участвует в мероприятиях районного ДК, выступает в разных поселках. Отдельное направление - программы, посвященные Великой Победе. Много лет актеры являются участниками литературно-музыкальных композиций о войне. Другой творческий проект - создание цикла поэтических радиопередач «Живое слово».

Народный театр Каргасокского района богат талантами и традициями. Он выполняет важную миссию - несет земляком свет и подает надежду. Пусть на сцене происходит драма - актеры неизменно стараются обозначить выход из ситуации, напомнить людям, что хорошего в жизни больше. И что никогда не нужно опускать руки: завтрашний день принесет обновление и радость.