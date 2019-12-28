Таланты и поклонники из северного края

Редкая статья о театре обходится без упоминания о вешалке, с которой он якобы начинается. Правда, афоризм этот является достаточно спорным. А если речь идет о коллективах самодеятельных, то на самом деле они начинаются с творческого порыва небольшой группы энтузиастов, которые и составляют в дальнейшем костяк труппы. В центре ее обязательно должна стоять яркая личность, способная сплотить вокруг себя «таланты из народа». Потом уже можно говорить о финансировании и прочем.

Наверное, так и формировался в свое время Народный драматический театр села Парабель. Его история насчитывает несколько десятилетий, правда, был в ней длительный перерыв, больше 20 лет. Коллектив возродился в августе 2005 года, и для культурной жизни района это стало действительно знаменательным событием.

Возглавила коллектив режиссер Ольга Маношкина, директор районного Дома культуры, чей творческий путь начинался в парабельском селе Шпалозавод. Стоит сделать небольшое отступление, посвященное здешнему самодеятельному театру, который был основан еще в 1936 году. Поначалу им руководил политический ссыльный Александр Матюшенко, и первые спектакли шли на украинском языке (в северном томском краю было много вынужденных переселенцев с Украины). В 1977-м театральному коллективу было присвоено звание «народный», а с 1984 года Ольга Анатольевна на протяжении более 20 лет проработала его режиссером.

Переехав около 15 лет назад в райцентр, вместе с несколькими коллегами из села Шпалозавод за короткий срок она сумела сформировать новую труппу. На суд зрителей были представлены классическая «Женитьба» Николая Гоголя, драма «Позови меня в даль светлую» Василия Шукшина, комедии «Бесприданник» Людмилы Разумовской и «Конкурс» Александра Галина…

С тех пор репертуар Парабельского народного театра существенно пополнился, и всякий раз публика воспринимает игру актеров с благодарностью. «Разумеется, не обходится и без критики. Но она относится скорее не к уровню мастерства актеров, ведь среди них нет профессионалов. Все они чьи-то коллеги, знакомые, соседи по селу, - говорит Ольга Маношкина. - Зато наши местные зрители весьма требовательны к соблюдению этических норм. Они не потерпят, например, ненормативной лексики или фривольных сцен, что в порядке вещей для многих современных постановок».

В настоящее время драмтеатр районного Дома культуры насчитывает около 30 человек. Преобладают в труппе люди среднего и старшего возраста, хотя есть и молодежь, и даже школьники. А объединяет всех одно - истинная, неподдельная любовь к театральному искусству. Костяк составляют пенсионеры, опытные в актерском деле, - Евгений Зубарев, Анатолий Шабуров, Николай Макар, Надежда Малицкая и другие. Уже много лет выступают на сцене Елена Михалец, Василий Ебзеев, Людмила Барон, Александр Веселков, в последнее время добавились молодые «звезды» - Владимир Харенков, Татьяна Сергеева, Ольга Елкова, Анастасия Дубровина. Незаменимы для театра костюмер Галина Грачева, художник Наталья Игольникова... Будь возможность, режиссер охотно перечислила бы весь состав!

Ежегодно коллектив принимает участие в районных и областных творческих конкурсах, не единожды становился победителем и лауреатом, продолжает Ольга Анатольевна. Одной из последних постановок стала деревенская комедия Елены Венедиктовой «Любовь зла, или К гадалке не ходи». А сейчас артисты готовят юбилейную программу, посвященную 20-летию с момента возрождения театра, которая запланирована на январь 2020 года. Зрители увидят /уточнить!/ спектакль по мотивам рассказов А. П. Чехова «Юбилей».

В минувшем сезоне Парабельский народный театр побывал с гастролями в селах своего района и даже у колпашевцев, в Инкине. В январе предстоит участие в межрайонном фестивале любительских коллективов, который уже несколько лет проводится в Каргаске. «Главное, что теперь у нас есть свой транспорт, - не скрывает радости О. Маношкина. - На губернаторском фестивале в 2019 году наш ДК выиграл грант - 5 млн рублей. Средства пошли на поддержку творческих коллективов, а еще мы купили автобус. Теперь готовимся выехать на гастроли по зимнику». Добавим: хитом сезона обещает стать спектакль по пьесе Александра Коровкина «Осторожно, тети!».

Что ж, о степени популярности театра красноречиво говорит тот факт, что на его спектакли публика приобретает билеты. И это ли не лучшее доказательство зрительских симпатий?

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО