2019-12-28T02:45:36+03:00
Губернские новости

Мышек пестрый хоровод… Предвкушаем Новый год!

Когда входишь в квартиру, где живет Светлана Киселева, кажется, будто попал внутрь волшебной шкатулочки или в музей
Поделиться:
Люди, которые умеют творить красоту, делают мир вокруг прекрасней . Фото: Оксана Чайковская.Люди, которые умеют творить красоту, делают мир вокруг прекрасней . Фото: Оксана Чайковская.
Изменить размер текста:

По профессии Светлана Киселева архитектор. Работала всю жизнь по специальности, сейчас она на пенсии и все свободное время тратит на хобби - декоративно-прикладное творчество. Флористика, живопись, декупаж, пэчворк, вязание… Легче перечислить, что она не умеет. Творчеством занимается для души, украшения жизни. Всегда желанными подарками от мастерицы становятся для друзей и родных ее работы. В преддверии Нового года нашила она две дюжины сувенирных мышек из флиса и фетра. Сама и модели костюмов для хвостатой братии разработала! Мышки-мальчики стоят в щеголеватых жилетах на подкладке, в пиджаках с цветком в петлице, а барышни с бархатистыми ушками наряжены в кружевные юбочки и щеголеватые вечерние платья. Мышки востребованы, пара дней - и разлетятся по новым адресам, Еще один вид сувенира - мешочек, из дырочек в котором вылезают мышата.

- Это своеобразный сувенир-оберег, - рассказывает Светлана. - В мешочке крупа - для достатка и благополучия. Он хорошо будет смотреться на кухне, символизируя неиссякаемые запасы. А шаловливые мышки - неунывающие существа, они кого угодно могут оптимизмом заразить. Людям нравятся такие эксклюзивные подарки. Кто-то не умеет такое придумать и смастерить - этот кропотливый труд не всем под силу. А у меня получается воплощать свои задумки.

Люди, которые умеют творить красоту, делают мир вокруг прекрасней. Особенно приятно, когда они делятся своим умением с окружающими. Это особенно кстати в преддверии новогодних праздников!

Оксана Чайковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Что будут есть заключенные томских колоний в новогоднюю ночь
Томич попробует установить рекорд Гиннеса, подняв 50 тонн
В праздничные дни только 6 аптек в Томске будут работать круглосуточно
Томский кооператив оплатил около миллиона рублей, чтобы не лишиться земли и зданий
В Томской области магазин заплатит 25 тысяч рублей за торговлю поддельным «Reebok»
30 человек эвакуировали из-за замыкания бойлера в Томске
"Ключница" из Томской области обокрала своего знакомого
В новогодние каникулы томские почтовые отделения изменят график работы
До -35С мороза ожидается в Томске в эти выходные
100 процентов: Томская область выполнила план по капремонту
Специалисты выявили возраст археологического объекта в Томском районе
В райцентре Бакчар Томской области открылся современный кинозал
Томская область получит 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
В праздники томские медучреждения будут работать по специальному графику
Президент назначил нового прокурора Томской области
Томича спасли от ампутации ноги в больнице скорой медицинской помощи
ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой светофор упал на томича
Томские ученые разработали повязки для заживления слизистой во рту
В Томске власти добавят денег на вывоз снега в будущем году
В этом году 58 пар поженились в томских исправительных колониях
Ночью в Томске произошел пожар в деревянном доме из «списка-701»
Выставка «Ремесла Томского края» открылась сегодня в художественном музее
Директором Томского медицинского центра РАН назначен Вадим Степанов
В Томске отобрали подрядчиков по ремонту дорог в 2020 году
Стоимость проезда в маршрутке в новогоднюю ночь вырастет до 42 рублей
Томич получил 19 лет за убийство студента из Алжира