Мышек пестрый хоровод… Предвкушаем Новый год!

По профессии Светлана Киселева архитектор. Работала всю жизнь по специальности, сейчас она на пенсии и все свободное время тратит на хобби - декоративно-прикладное творчество. Флористика, живопись, декупаж, пэчворк, вязание… Легче перечислить, что она не умеет. Творчеством занимается для души, украшения жизни. Всегда желанными подарками от мастерицы становятся для друзей и родных ее работы. В преддверии Нового года нашила она две дюжины сувенирных мышек из флиса и фетра. Сама и модели костюмов для хвостатой братии разработала! Мышки-мальчики стоят в щеголеватых жилетах на подкладке, в пиджаках с цветком в петлице, а барышни с бархатистыми ушками наряжены в кружевные юбочки и щеголеватые вечерние платья. Мышки востребованы, пара дней - и разлетятся по новым адресам, Еще один вид сувенира - мешочек, из дырочек в котором вылезают мышата.

- Это своеобразный сувенир-оберег, - рассказывает Светлана. - В мешочке крупа - для достатка и благополучия. Он хорошо будет смотреться на кухне, символизируя неиссякаемые запасы. А шаловливые мышки - неунывающие существа, они кого угодно могут оптимизмом заразить. Людям нравятся такие эксклюзивные подарки. Кто-то не умеет такое придумать и смастерить - этот кропотливый труд не всем под силу. А у меня получается воплощать свои задумки.

Люди, которые умеют творить красоту, делают мир вокруг прекрасней. Особенно приятно, когда они делятся своим умением с окружающими. Это особенно кстати в преддверии новогодних праздников!

Оксана Чайковская.