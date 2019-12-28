Сохранять язык предков, возрождать их культуру

Надежда Брониславовна относится к немногочисленным потомкам сибирских хантов, живших когда-то на томской земле. По данным переписи 2002 года, в Томской области их было чуть больше 800 человек, сейчас стало еще меньше. Селились они всегда в бассейне Оби и делятся на две группы в разных районах, - александровские ханты и васюганские ханты. Точное число указать невозможно, все они уже ассимилированы, рождены от смешанных браков. Увы, молодым потомкам хантов не у кого перенять обычаи, они не знают языка, да и потребности у них в этом нет. Фольклору, оригинальным видам рукоделия, основам родного языка их пытается научить Надежда Вялова на общественных началах.

Чудо-книжки с чудо-картинками

Томская область знаменита событийным туризмом. Праздники кузнеца, топора, жимолости, гриба, хлеба и другие ежегодные фестивали привлекают внимание к достопримечательностям, ремеслам и культуре населения разных районов. И это - отличная трибуна для трансляции опыта, привлечения внимания к проблеме. Надежда Вялова использует эти площадки для просветительской деятельности. Приезжает на праздники со своими книжками, национальными костюмами, оригинальными картинками-вырезанками и рассказывает про быт, фольклор и язык хантов. На «Празднике Топора» я подошла к ней на минутку, а задержалась на час, так интересно оказалось все, что она привезла из далекой деревни Бондарка, где живет. Придуманные Надеждой Вяловой уникальные книжки по-своему очаровательны. Сказки она не совсем сама сочиняет - берет за основу истории, что слышала от родителей, деда, бабушки. Просто делает их стройнее, подбирает колоритные слова, и записывает эти притчи аккуратным почерком на тетрадных страницах в косую линеечку.

Получается одновременно и урок фольклора, и языка хантов, и русской каллиграфии. Книжки со сказками Вяловой какие-то необычно «просторные», светлые. К каждому предложению короткой сказки художница вырезает отдельную вырезанку, и получается что-то вроде диафильма. Поучительные, притчи представляют интерес и для ученых, и для простого читателя. Из них можно узнать, отчего щука такая злая, почему у нее на спине шипы, почему караси плоские …

В ернасе и с кавлакам

Разглядывая книжки, которые Надежда Брониславовна сама придумывает и печатает малым тиражом на простом принтере, я не устояла и выбрала, на мой взгляд, самую лучшую - «Мустам шаят», что в переводе означает «красивые одежды». В ней рассказывается об одежде хантов. Да еще и в стихах! Тут можно прочесть, каким орнаментом украшались горловина и рукава хантыйских рубах и платьев, как плелись пояса, что значит тот или иной узор. Из этой тонкой книжечки я узнала, что традиционный орнамент «ампоголь» («собачья лапа») и, правда, напоминает собачий след. Воротничок называется «рокали», а складка на спине «пырам». Традиционный женский головной платок носит название «самынтах», а платье - «ернас». Когда-то платья ханты шили из ткани, сотканной из крапивного волокна! Подобное платье бабушка Надежды, Анна Гордеевна, могла сшить за один день, ведь она была мастерицей, которая славилась на всю округу. Шуба женская распашная называется «сах», а глухая мужская шуба-малица у хантов произносится как «молси» или «молыпси». Носили мужчины когда-то еще и теплый суконный халат-кафтан - «нуй-сак». И, конечно, рукавички «пасали»…

Жаль, что используются названия предметов на родном языке хантами теперь нечасто, да и одежду такую они уже не носят. Только верная традициям Надежда Брониславовна приходит на все мероприятия в платье «ернас», которое сама сшила, и с матерчатой сумкой «кавлакам» на плече. На открытии любой выставки, где она представляет свое творчество - тряпичных куколок и предметы одежды ручной работы, Вялову легко отыскать даже в очень плотной толпе. Ее маленькая фигурка в этом наряде сразу видна!

Наши ханты в ЭКСПО

- Культуру коренных народов надо сохранять и изучать, - говорит Надежда Брониславовна. - В этом, наверное, главное предназначение тех представителей нашего народа, что обладают знаниями. Обязательно надо делать все для сохранения традиционной культуры, сохранить ее для потомков. А они разберутся потом, пригодится им это знание или нет. Но сохранить - надо, это наш долг!

Надежда Вялова входит в РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области Колта Куп». И район, и нашу область она не раз представляла на специализированных форумах. В Москву на выставки ездила, например, на «Сибирскую цивилизацию ЭКСПО». Она побывала во многих регионах, и везде публика удивляется ее необычному искусству. Надежда Брониславовна владеет несколькими ремеслами и видами рукоделия - бисероплетением и лозоплетением, резьбой по дереву и по бересте, шьет и вышивает, делает обереговых кукол… А ее собственное нау-хау - вырезанки, конечно!

Техника их изготовления похожа на ту, в которой люди делают бумажные снежинки перед Новым годом. Ажурные сюжеты рождаются в ее руках - люди, звери, лесные избушки, растительные орнаменты. Маникюрные ножнички быстро двигаются в руках… Надежда Брониславовна на ходу и вырезает, и сочиняет сказки, используя в качестве основы предания и легенды сибирских хантов.

Живет Вялова за сотни километров от областного центра, в деревне Бондарка Каргасокского района. Изредка выбираясь в Томск, она всегда становится участником какого-то мероприятия. Проводит творческие встречи, мастер-классы, беседы с педагогами. После выхода большого иллюстрированного каталога ее вырезанок интерес к ее творчеству всколыхнулся новой волной. Но подражателям не удается повторить ее уникальный стиль. Попробуй-ка, как мастерица, вырезать лицо старика, окруженного меховой опушкой капюшона и причудливым орнаментом из хвои. Или хозяина тайги, у которого орнаментом сплелись завитки шерсти.

Вялова охотно учит своему мастерству ребятишек. А попутно называет предметы на своем языке - может быть, дети запомнят! Книжки восторженно воспринимают на творческих встречах в школах, детских клубах и детсадах, где она рассказывает эти сказки сразу на двух языках - русском и хантыйском. Когда-то Надежды Вяловой запомнила то, что рассказывал ее дедушка, который был хантом по национальности, и теперь передает новым поколениям то, что сохранил народный фольклор. Она еще и на варгане умеет исполнять мелодии, которые дошли до нее от предков. Побольше бы таких подвижников, и не было бы на земле «умерших» языков».

Оксана Чайковская