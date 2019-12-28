Свет, вода и тепло для Моряковки

Современная система энергетики и ЖКХ Моряковского сельского поселения отметила в уходящем 2019 году свое 25-летие. Когда-то это была ведомственная структура, а в 1994 году ее передали муниципалитету, после чего появились профильные организации, обслуживающие местную коммуналку. Нынешний год стал этапным для энергетиков села, поскольку он дал старт обновлению всей местной системы жизнеобеспечения.

На самом деле перемены начались несколько раньше, когда администрация Томской области и лично губернатор способствовали тому, чтобы в Моряковке появилась новая блочная газовая котельная. Задачей местных коммунальщиков было полностью отремонтировать под нее теплосети, и работы на них начались еще в 2017 году.

- Старые теплосети здесь создавались еще в начале 80-х, поэтому ремонт сетей предстоял основательный, - рассказывает Александр Шурубкин, директор ресурсоснабжающей организации ООО «Река+», которая работает на территории Моряковского сельского поселения. - За год мы полностью изменили схему теплоснабжения центра села, обновили километр магистральных сетей, что для небольшого села очень неплохо. Работа велась совместно с администрацией Моряковки, которая выделила три миллиона рублей на закупку труб. Со своей стороны наша организация вложила в реконструкцию порядка четырех миллионов, обеспечивая работу спецтехники, подрядчиков и узких специалистов. Результаты видны уже сейчас - от новой котельной отапливается детский дом, средняя школа, детский сад и окружающие жилые дома.

Там, где велась прокладка теплосетей, ремонтировались и участки дорог, а также заменили километр водопроводных линий.

Следует сказать, что «Река+» одновременно осуществляет обслуживание деревни Губино. В нынешнем году здесь в рамках областной программы «Чистая вода» была установлена станция обезжелезивания.

- К новому году мы должны завершить пусконаладочные работы и ввести станцию в эксплуатацию, - говорит Александр Шурубкин. - Этот объект современного образца, в разработке которого приняли участие ученые ТПУ, особенность в том, что вода подается непосредственно в водопроводную сеть, а не в колонки, как большинство других станций. Пока мы проложили новый водопровод в ближайшие 25-30 домов, и скоро их жильцы смогут оценить качество воды. Ну а в самой Моряковке мы ежегодно подключаем к центральному водоснабжению порядка 50 домовладений, помогая жителям улучшать свои бытовые условия.

Коллектив «Река+» состоит из 35 человек, включая административный персонал, инженеров и рабочих. Среди сотрудников есть и те, кто работает с 1994 года, однако немало и молодежи.

- Все наши специалисты - местные жители, поэтому отлично знают проблемы моряковского ЖКХ, как и людей, для которых мы работаем, - говорит директор «Река+». - Мы держим двери открытыми для каждого посетителя, всегда находясь с людьми в прямом контакте. За последние несколько лет, благодаря постоянным вложениям в ремонт, крупных аварий не было, хотя нештатные ситуации, конечно же, случаются. Ближайшая задача - привести в нормальное состояние внутриквартальные теплосети.

Среди других целей на будущий 2020 год - ремонт водопроводов, канализационных очистных сооружений. При этом интерес к качественным результатам труда обоюдный - ведь сами исполнители работ живут здесь же, потому стараются, можно сказать, для себя.

- В последние годы население Моряковки начинает расти, решаются вопросы с ветхим и аварийным жильем, планируется перспективная застройка. Поэтому мы понимаем, что от бесперебойного снабжения теплом и водой зависит привлекательность жизни в этом живописном районе междуречья.

Константин Морозов.