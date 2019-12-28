Вкусняшки к чайному столу

Кондитерский цех «Вкусlandия» из села Воронино вот уже второй десяток лет поставляет сладкую продукцию собственного производства томичам и жителям соседних регионов.

Вряд ли Ирина Васильевна Павлова, выпускница исторического факультета ТГУ, во время учебы в вузе задумывалась о том, что когда-то создаст свой бизнес, связанный с индустрией питания. Специализируясь на истории КПСС, она, возможно, представляла себя в тогда престижной должности секретаря райкома партии. Однако в начале 1990-х годов Ирина и все, кто учился с ней вместе, должны были раз и навсегда забыть честолюбивые мечты о построении карьеры в рамках университетского образования. Рухнул Советский Союз, вместе с ним ушла в прошлое правящая коммунистическая партия, изучение ее истории оказалось делом ненужным.

Оставшись не у дел, Ирина начала думать, где можно использовать свои организаторские способности. По совету подруги пошла воспитателем в рабочее общежитие. Однако довольно быстро поняла, что это не ее стезя. Может, если б тогда у молодой женщины имелась возможность выбора вариантов трудоустройства и время на размышления, она не стала бы предпринимателем. Но надо было кормить семью. Занялась хлебопечением, популярным и нужным во все времена видом бизнеса, основательно изучив теорию производства. Запас знаний набирала самостоятельно, для чего даже ездила в библиотеку Кемеровского института пищевой промышленности. Небольшая пекарня позволяла выпускать сравнительно немного хлеба в смену, зато он отличался высоким качеством. Сил - физических и душевных - в каждую булку ею было вложено много. Технология выпечки вкусного хлебушка - дело тонкое. Как говорится, «к белой мучке надо прикладывать ручки».

К моменту организации предпринимателем Павловой кондитерского цеха, который стал выпускать продукцию под маркой «Сладкие вкусняшки», хлебобулочное производство постепенно сошло на нет. Снова копился опыт, не за один день подбирался коллектив работников. Сейчас в цехе трудится 8 человек. Помещение оснащено современными печами, в нем установлены итальянские тестораскаточные машины, другое оборудование, есть особый аппарат - запариватель теста новейшего образца. Объем готовой продукции составляет примерно 500 кг в сутки. В ассортименте порядка 70 наименований изделий: в их числе нарезные торты, пирожные, ароматное весовое печенье различных сортов, маффины, кексы. Сразу всего не перечислишь.

- Для меня как руководителя важно, чтобы человек не только был профессионалом, но и вкладывал в дело душу, - делится Ирина Васильевна. - Такой состав сотрудников в результате у нас и сложился. Вначале я открыла производство «кондитерки» в Томске, потом перевела его в Воронино. Некоторые специалисты даже ездили потом на работу из города в село. В данный момент из первого состава осталось совсем немного человек. Зато какие это профессионалы! Новичков обучают, передают им свое мастерство.

В месяц кондитерский цех производит около 15 тонн сладких изделий. Выпекаются они исключительно по ГОСТовским советским рецептам - проверенным и, как убеждена Ирина Павлова, лучшим. «Не допущу никакой химии, - говорит она. - Бизнес надо вести честно. Если в соответствии с рецептом в основе теста должны быть только мука, яйцо и маргарин, значит, так оно и будет. Не случайно период реализации нашей продукции короток: он составляет 15 суток.

Свежие, разукрашенные узорами тортики и другие изделия от Павловой охотно берут на реализацию крупные оптовики из Томска, Новосибирска, Кемерова. Раскупается все быстро. Дело в натуральном сырье и во многолетней хорошей репутации, в том, что на предприятии трудятся квалифицированные работники. Основную часть производственных операций кондитеры выполняют вручную (что тяжело неимоверно при солидных объемах - люди ведь не роботы). Правда, тенденции рынка склоняют владелицу бизнеса к тому, чтобы частично заменить ручной труд машинным - к примеру, при производстве песочного печенья. Такой вариант будет доступнее людям небольшого уровня достатка. На рецептуре это не отразится.

Безусловно, Ирина Павлова стремится развивать бизнес, что получается небыстро: очень уж оборудование дорогостоящее, а ведь есть и другие затраты. Поэтому, говоря о государственной поддержке производителей пищевой продукции, предприниматель считает: не на такие производства, как ее кондитерский цех с серьезными объемами выпуска, она сейчас рассчитана. А вложения нужны постоянно. Мировая индустрия питания идет вперед чрезвычайно быстро, от нее отставать негоже, если хочешь быть в тренде. С морально устаревшим оборудованием далеко не уйдешь.

Может быть, в перспективе ситуация с господдержкой малого предпринимательства изменится. Пока же бизнес Павловой движется вперед исключительно стараниями семьи: самой хозяйки, ее мужа, двух сыновей, невестки. Вот уже 11 лет «Вкусlandия» создает праздник для маленьких и взрослых. Это вполне удается.

Алиса Гаранина.