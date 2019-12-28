Сладкая сказка

Кто бывал в Первомайском районе, наверняка отмечал: эта территория комфортна для проживания. Благодаря развитию малого бизнеса здесь создаются новые рабочие места. Поддержку людям оказывают районная администрация, центр занятости населения. Начинающие предприниматели реализуют различные проекты. Так, почти 4 года назад жительница села Куяново Алена Чичак победила в районном конкурсе «Успешный старт» (по его итогам выделяется субсидия на возмещение затрат по организации бизнеса) с проектом «Матренин двор». Это ни много ни мало будущий рекреационный туристический центр. Налицо новизна идеи, что впечатляет и обнадеживает.

Как говорит сама Алена Ивановна, раньше ей и в голову не приходило, что станет заниматься бизнесом. Она профессиональный хореограф, мечтала обучать детей искусству танца. Однако обстоятельства сложились иначе.

- Когда родился первый сын, мы с мужем жили в городе, - рассказала Алена. - Чтобы обеспечить ребенку здоровое счастливое детство, приняли решение переехать в Куяново, на малую родину Сергея. Здесь и мои родные проживают. Недолго поработала в школе, но там платили мало, пришлось уволиться. Когда родился второй мальчик, пробыла в декретном отпуске положенное время. Нужно было трудоустраиваться. В 2015 году обратилась в службу занятости, где меня включили в программу содействия занятости безработных граждан. Предложили выучиться на кондитера, я согласилась. На субсидию и собственные средства открыла небольшую кондитерскую, приобрела часть оборудования, работала и параллельно продолжала учебу: хотелось не только булочки и бисквиты выпекать. В итоге образовался семейный бизнес, которым пока мы с мужем занимаемся вдвоем. Но в перспективе наверняка потребуется расширение штата сотрудников.

Случай в лице представительницы Первомайского районного бизнес-центра подтолкнул Алену Чичак изменить траекторию движения по стезе бизнеса. Проект «Матренин двор» - по сути туристический комплекс (данная ниша в Первомайском районе не занята), куда включены гостиничные номера, баня, кафе, магазин. Но это будет в перспективе, потому что строительство основного здания на стадии завершения. К нему необходимо подвести центральное отопление, провести внутреннюю отделку.

Пока предприниматель работает в кондитерском цехе, который расположен в селе Первомайское. В арендованном помещении кухни есть все необходимое для работы - печь, микроволновка, миксеры, формы - железные и силиконовые, другой инвентарь и оборудование.

Дело движется, оно давно стало любимым. Алена Ивановна признается: раньше она не была особой кулинаркой, зато сейчас выпечка и кондитерские изделия ей удаются на славу. Когда в 2019 году Первомайский район отмечал 80-летие, администрация поручила именно ее кондитерской выпечь огромный торт-красавец весом в 10 кило, а также несколько десятков пирожных. Справились, конечно.

Несмотря на приобретенный опыт и знания, Алена учебу не прекращает, хоть и ездить ей приходится далековато, в родной Барнаул. Так вышло, что именно там 4 года назад нашелся специалист, который обучил ее всем премудростям современного кондитера. Индустрия питания движется вперед семимильными шагами. Хочется семейству Чичак, чтобы новинки «кондитерки» не проходили мимо сибирской глубинки. Чем мы хуже?!

И действительно, кондитерские изыски есть теперь и на столах жителей сел Куянова, Первомайского. Люди заказывают Алене торты, пирожные, конфеты, зефир, маршмеллоу. Все, как признается мастер, изготавливается из натурального сырья. Лесные ягоды семья заготавливает самостоятельно, садовые тоже. Как и некоторые фрукты. А вот кокосы, например, или маракуйя в наших широтах не растут, поэтому их приходится покупать в магазине.

Пока решаются насущные вопросы, в семье Алены и Сергея растут трое продолжателей их бизнеса. Сергею-младшему уже 15 лет, Денису 9, Аннушка совсем маленькая, ей 1 год. Мальчикам нравится идея всей семьей заниматься одним большим проектом. Сама Алена признается: то, что происходит с ней, с одной стороны, для нее странно (повторимся, в бизнес-леди изначально не стремилась), но, с другой стороны, работают-то на себя. И в этом отношении она, по характеру очень домашний, не деловой человек, находит очевидный плюс, который перевешивает сомнения.

Да, чтобы проект развивался и приносил дивиденды, требуются немалые постоянные вложения. В этом плане поддержка государства, несомненно, играет положительную роль. В дальнейшем Алена Ивановна не исключает возможности своего участия в новых конкурсах для предпринимателей. Пока она не загадывает далеко: нужно продолжать бизнес, который стал делом жизни.