Под счастливой звездой

Семья Давыденко - крепкая, дружная, большая. В ней мама Галина Николаевна, папа Александр Герасимович, пятеро сыновей и дочка, две невестки и семеро внуков. И состав еще будет расти: пока у родителей только два старших сына женаты. Все люди истинно верующие, воцерковленные.

- У нас столько ребят, сколько Бог дал, - говорит мать семейства. - Дети не беда. С ними много забот, но и радости много. У моей мамы тоже нас было шестеро, всех вырастила. И мы с мужем хороших ребят на ноги поставили.

Семья Давыденко начиналась с веселой комсомольской свадьбы, которую молодым супругам организовали друзья и коллеги в селе Новый Васюган: именно сюда Александра и Галину распределили на работу. Молодой супруг стал трудиться в школе (по образованию он педагог), жену приняли швеей (она окончила профтехучилище и получила нужную во все времена специальность).

- Свадьба наша пришлась на 8 марта 1978 года, двойной праздник получился, - вспоминает Галина Николаевна. - Всем было чуть за двадцать лет, молодые, на выдумку гораздые. Торжество проходило в школе, ребята подарили нам шифоньер и посуду. Ведь, как большинство молодых семей, мы почти с нуля начинали совместную жизнь.

Молодоженам на селе выделили домик, стали они жить, добра наживать. Через год в семье родился первенец Володя. Из Нового Васюгана вскоре пришлось уехать в село Павлово: на прежнем месте нелегко было держать крестьянское хозяйство, а как без него? Галина Николаевна не представляла свою усадьбу без коровы, поросят, курочек. К работе они с мужем сызмальства привычны, все умели. И никогда не ленились: деревенская жизнь спать-лежать не велит. В половине пятого утра уже подъем, если хочешь везде успеть. Кроме своего хозяйства у супругов имелась основная работа. Галина Николаевна сначала преподавала уроки труда в школе, затем ее пригласили в комбинат бытового обслуживания населения принимать заказы. Тогда, в 1980-е годы, сеть комбытов охватывала Томскую область. Галина обслуживала 4 населенных пункта, принимала в ремонт обувь, одежду, часы, бытовую технику.

Постепенно росла семья. В 1983 году у супругов Давыденко родился второй сынок, Игорь. В 1996-м появился на свет Андрей, два года спустя - Давид, еще через два года - Николай, а следом за ним, в 2001 году, - самая младшая, Ольга.

Вспоминая прошедшее, особенно 1990-е годы, Галина Давыденко не отрицает: бывали моменты трудные, когда все в магазине продавалось по талонам и строгому лимиту. Да и не каждый раз привозили продукты, товары. Зарплату задерживали. Но люди помогали друг другу. Однажды был момент - муки для выпечки хлеба не на что было купить. Выручил человек, который приехал в Павлово из Нижневартовска, дал денег на целый мешок. Конечно, сами не сидели сложа руки. Галина Николаевна большая рукодельница: и шить, и вязать умеет. Ее изделия из бересты охотно приобретали для подарков. Позднее они экспонировались на выставках. Так, в 2014 году она была награждена дипломом участника выставки-конкурса произведений художников и мастеров «Наши руки не для скуки», который проходил в Томске, в 2017-м - благодарственным письмом за участие в районной выставке-конкурсе «Эковернисаж» в Павлове.

Александр Герасимович тоже мастер, каких поискать. Много лет он занимается ремонтом и перекладкой печей, принося тепло в дома односельчан. Не секрет, что от профессиональной, грамотной работы печника зависит, как станет себя «вести» печка, будет в комнатах уютно или дымно, холодно. Работа мастера никого еще не разочаровала. Сын Игорь пошел по стопам отца, также складывает печи. Владимир занимается предпринимательством. Андрей трудится в шиномонтажной мастерской, Давид учится в ТГАСУ на архитектора, Николай получает профессию фельдшера, а Олечка поступила в Томский техникум социальных технологий. Дочь талантлива: обучаясь в средней школе, она окончила Каргасокскую детскую школу искусств, хорошо поет. Увлекается дизайном, компьютерной графикой. Все ребята добросовестно и ответственно относятся к работе, учебе. Они на хорошем счету.

Галина Николаевна и Александр Герасимович привили детям любовь к труду. Все вместе они ведут подсобное хозяйство. «Огород и живность нас кормят: продукты свои, не из магазина», - улыбается хозяйка. Совместно семья отмечает дни рождения, Новый год, Пасху. Доброта, поддержка и помощь друг другу - главные ее принципы.

В ноябре 2019 года жене и мужу Давыденко были торжественно вручены знаки отличия «Родительская доблесть». Это заслуженные награды. Через всю жизнь Галина и Александр несут любовь друг к другу, к детям. Говорят, судьбы людские соединяются на небесах. Нашим героям повезло встретиться. Они счастливы. А что еще можно желать в жизни!

Материал подготовлен при информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.