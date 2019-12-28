Верит, надеется, живет земля Дубровская!

«Главными задачами в нашей работе были и остаются исполнения своих полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131 Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления», считает глава Песочнодубровского сельского поселения Виктор Степанов.

Казалось бы, очевидное утверждение… Однако на примере Песочнодубровского СП понятно, как российское законодательство и конституционное право на фоне решений сельских референдумов и сходов в действительности ложатся в основу местного самоуправления. А сельская администрация решает самые разные проблемы сограждан по мере их поступления и возможностей бюджета: уличное освещение, ремонт дорог и водопроводных сетей, вывоз мусора и пр. А если бюджет не позволяет - проблему все равно решают. Всем миром!

Братство земляков

Песочнодубровское поселение, раскинувшееся на пересечении рек Бакса и Шегарка, удивительно даже по меркам самобытной Томской области. Люди, предки которых поселились в этих местах 180 лет назад, живут земледелием и скотоводством, отличаются исключительной инициативой при решении социальных и бытовых проблем, а местные вокальные и музыкальные таланты известны далеко за пределами края. Административный центр - село Песочнодубровка, деревни Терсалгай, Новоуспенка, Новодубровка, Кожевниково-на-Шегарке и Муллова - вот она, земля Дубровская.

Именно здесь в 1993 году появилось одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Томской области - ЗАО (сейчас АО) «Дубровское». Его директор Геннадий Сергеенко тогда был назначен руководить самым отстающим хозяйством Кожевниковского района - совхозом «Дубровский». Сегодня предприятие вносит огромный вклад в жизнь поселения (помощь при очистке площадок для хранения ТБО на территории поселения, спиливание и вывоз старых тополей, ремонт ограждений и благоустройство улиц) и, фактически, полностью решает проблему безработицы в поселении.

- Земляки часто берут инициативу в свои руки, если видят необходимость что-то сделать, - подчеркивает Виктор Степанов. - В Кожевниково-на-Шегарке, например, они посадили 550 саженцев кедра (я только вывесил объявления, договорился с лесничеством насчет саженцев, ну и, конечно, посадил несколько штук). Еще жители деревни сами заменили старое ограждение на кладбище. Также сельчане поддержали инициативу митрополита Томского и Асиновского Ростислава возвести в Песочнодубровке часовню в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». 30 июня этого года, после того как митрополит Ростислав совершил Божественную литургию в храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла д. Терсалгай, они прошли крестным ходом до деревни Песочнодубровка, где был совершен чин освящения закладного камня в основание будущей часовни.

Богаты талантами!

Тяга к искусству в этих краях радует! В коллективах Терсалгайского и Песочнодубровского домов культуры занимаются сельчане от 5 и до 70 лет. Участвуя в районных и областных конкурсах, артисты заслуженно получают призовые места. А вдохновляют их известные педагоги, музыканты. Такие как основатели популярной группы «Центральный телеграф» Вячеслав Легалин и Дмитрий Борейша, худрук Дубровского клуба и создатель коллективов «Сударушка», «Росток», «Кудесница» Екатерина Борейша.

Неудивительно, что администрация поселения, участвуя в региональной программе инициативного бюджетирования, получила одобрение на финансирование и построила отличную площадку для массовых мероприятий с уличной сценой.

- Конечно, не все так радужно, как хотелось бы, - подытоживает Виктор Степанов. - В прошлом году пришлось закрыть две школы, Терсолгайскую основную и Мулловинскую начальную, мало там учеников. Но доставка детей в две оставшиеся школы сегодня осуществляется бесперебойно, налажена система питания…

А, вообще, в Песочнодубровском СП живут оптимисты. Как поет их любимый исполнитель Вячеслав Легалин, «…за дорогой мельница, верит и надеется, живет Песочнодубровка!».

Юлия Иванова.