30 лет в «Поиске»

15 октября 1989 года был основан музей школы в селе Подгорном Чаинского района. Тогда школа готовилась к празднованию своего 50-летия, и в процессе подготовки был собран большой материал по истории учреждения. Сначала педагоги хотели передать все в районный краеведческий музей, но тогдашний директор школы Василий Григорьевич Титов настоял, чтобы материалы остались в родных стенах. Так на Чаинской земле появился еще один музей, чья работа стала значимой для всего района.

Организаторами музея выступили учителя Клавдия Яковлевна Кайдалова и Воля Павловна Шагаева. Большую помощь в оформлении экспозиции оказал Никита Поликарпович Крыцын, фронтовик, учитель географии и основатель районного краеведческого музея.

Никто не забыт, ничто не забыто

Школьники чтут память земляков, которые в военные годы сражались на фронте и трудились в тылу. Фото: из архива СОШ

Разнообразны направления деятельности школьного музея - это участие в конкурсах, конференциях, проведение бесед и экскурсий по классам, тимуровская работа, но главной остается проектная деятельность, связанная с поисковой и краеведческой работой.

Одним из приоритетов «Поиска» является сохранение памяти о земляках, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте и трудились в тылу. В числе заслуг активистов музея - оформление «Книги памяти», открытие комнаты боевой славы, создание экспозиции «По дорогам войны» и видеоархива о ветеранах. Большим событием стало открытие в Подгорнской школе памятной доски и Стены памяти с именами и портретами учителей, погибших в годы войны, а также памятника всем труженикам тыла Чаинского района - женщинам, старикам, подросткам, на чьи плечи легли тяготы военного времени.

К 75-летию Победы силами школьного музея составлена книга о чаинцах, защищавших Отечество в Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войны. В числе прочего поисковиками установлены имена 24 женщин, участвовавших в ВОВ, и собран материал о кавалерах ордена Славы, проживавших в районе.

Помнить прошлое с заботой о настоящем

С 1990-х годов «Поиск» занялся краеведением, продолжив дело своих предшественников. Еще в 1936 году учителя и учащиеся Подгорнской школы вели раскопки на горе Кулайке, работы продолжались и во время войны. Найденные каменные, железные, бронзовые изделия теперь находятся в Томском краеведческом музее. А стараниями современных школьников был оформлен альбом «Помним свой край родной» с обозначением на карте названий исчезнувших деревень Чаинского района.

Активисты школьного музея ведут серьезную общественную работу. Музей является центром притяжения выпускников разных лет, основателем традиции проводить встречи с ветеранами, поздравлять их с праздниками, помогать по хозяйству. По собственной инициативе ребята поддерживают порядок и высаживают цветы на территории воинского мемориала. Шестой год коллектив школы участвует в акции «Бессмертный полк». Дети и учителя собирают биографические справки и фото своих родных, самостоятельно оформляют планшеты. Сегодня в школьном «Бессмертном полку» уже более 200 фронтовиков.

Все результаты поисковой и краеведческой работы школьного музея были объединены к его 30-летию в книгу «Честь, Мужество и Слава». К юбилею «Поиск» подошел с солидной коллекцией наград. Так, в областном смотре-конкурсе школьных музеев чаинцы ежегодно занимают призовые места. Немало дипломов завоевано и в конференциях краеведов. Все победы - результат коллективной работы учащихся, учителей истории и классных руководителей, а также директоров Подгорнской школы: В. Г. Титова, Т. Н. Комиссаровой, М. Н. Тороповой, поддерживавших все начинания музея.

Свидетели событий помогают сохранять историческую память. Фото: из архива СОШ

- Поздравляем основателей нашего музея, активистов, всех, кому дорога его работа, с юбилеем, - говорит руководитель музея «Поиск» Подгорнской СОШ Ольга Соловьева. - Наш музей все время в поиске. Пока еще живы свидетели событий и пока можно с трудом, но прочесть старые газеты, нам надо успеть сохранить историческую память, чтобы современники знали и помнили историю своих семей, края, страны.

Татьяна Листкова.