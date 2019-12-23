Первомайский район – в системе «Мой бизнес»

Единая система центров «Мой бизнес» была создана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Первомайский Бизнес-центр был создан в 2006 г. и имеет статус муниципального центра поддержки предпринимательства (ЦПП). На сегодняшний день в центре «Мой бизнес» Первомайского района оказывается консультационная и информационная поддержка бизнесменов на высшем уровне. Кроме того, сотрудники центра при поддержке партнеров оказывают содействие в поиске партнеров, в подборе свободных помещений для ведения бизнеса, а также оказывают услуги по бухгалтерскому, налоговому и правовому сопровождению бизнеса. В центре «Мой бизнес» в Первомайском районе можно бесплатно получить консультацию по любому вопросу, узнать о формах государственной поддержки бизнеса, подобрать в индивидуальном порядке мероприятия госпрограммы, участие в которых позволит масштабировать бизнес или вывести на другие рынки, принять участие в образовательных мероприятиях.

- Но основной миссией нашей организации является создание благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на территории Первомайского района. Это нам удается за счет конструктивных отношений с органами власти на местах, контролирующими органами и прочими структурами, которые в той или иной сфере оказывают влияние на бизнес, - говорит директор Первомайского Бизнес-центра Юлия Кубарева.

Ольга Гайдук.

НП «Первомайский Бизнес-центр»

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