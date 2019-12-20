Открыт музей истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск»

17 декабря генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов в торжественной обстановке открыл Музей истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск», который расположен в здании Корпоративного института компании.

– Музей компании дает уникальную возможность прикоснуться к истории создания и современному развитию газотранспортной системы в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Убежден, что его посещение будет интересным для многих – не только для работников нашего предприятия, но и для специалистов и ветеранов отрасли, студентов профильных вузов и школьников, всех, кто не равнодушен к прошлому и настоящему «Газпрома», а значит и страны в целом, – отметил Анатолий Титов.

При создании музея было использованы передовые музейные технологии, которые отражают современные подходы к созданию экспозиций. Выставочные экспозиции размещены в комплексе из 7 залов на площади около 500 кв. м, что позволяет полномасштабно рассказать об истории развития предприятия, биографиях руководителей и сотрудников, достижениях ООО «Газпром трансгаз Томск» в различных сферах: производства, управления персоналом, культуры, спорта, благотворительности.

Основное содержание музея представлено на интерактивных и мультимедийных инсталляциях, которые содержат сотни гигабайт информации, более 1 000 видеороликов и более 300 тысяч фотографий.

Одним из центральных элементов музейной экспозиции является первый стык из двух труб «Силы Сибири». Торжественная сварка первого стыка состоялась 1 сентября 2014 года в г. Якутске. Свои подписи на трубах оставили присутствовавшие на церемонии Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель Премьера Государственного совета КНР Чжан Гаоли. Рядом с трубой находятся сварщики – вернее, их силиконовые фигуры. Они вылиты с натуры и являются копией реальных сварщиков – работников ООО «Газпром трансгаз Томск» Михаила Круглыхина и Сергея Баранова, которые варили первый стык.

В музее популярно, посредством демонстрационного макета, викторины, энциклопедии, рассказывается о технологиях газовой отрасли, о газе как стихии природы, его физических и химических состояниях, использовании в различных сферах в древности и в наше время.

Партнером по созданию музея выступила компания «Аскрин» из Санкт-Петербурга.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведет свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания эксплуатирует более 11,5 тыс. км магистральных нефте-и газопроводов (МГ). Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа – свыше 20 млрд. куб. м. В 25 филиалах компании работают более 8 800 человек.

В состав Музея истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск» входит 39 интерактивных инсталляций. Понятие «инсталляция» включает в себя набор элементов: информационные киоски, интерактивные стенды, экраны больших размеров, лазерные проекторы, программное обеспечение.

Все составляющие музея – от интерьера залов и конструктивных элементов до инфографики и графических приемов в оформлении интерфейсов – разрабатывались в едином художественном стиле (конструктивизм с элементами хайтека), олицетворяющем современное динамично развивающееся предприятие.

При оформлении музея использовался специально разработанный уникальный фирменный стиль.