Мода и стиль
Все о трендах в новом году
В чем встретишь Новый год. в том его и проведешьФото: из открытых источников
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Наш проект научит Вас быть модной и стильной. Как составить базовый гардероб, как сочетать вещи друг с другом и много ли сил нужно, чтобы всегда выглядеть блестяще? Все о модных трендах, тенденциях сезона зима-весна 2020, новости моды, уроки стиля, обзоры новых коллекций и модных луков у нас!
ИСТОЧНИК KP.RU
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