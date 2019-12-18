2019-12-18T12:19:05+03:00
Woman

Мода и стиль

Все о трендах в новом году
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В чем встретишь Новый год. в том его и проведешьВ чем встретишь Новый год. в том его и проведешьФото: из открытых источников
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Наш проект научит Вас быть модной и стильной. Как составить базовый гардероб, как сочетать вещи друг с другом и много ли сил нужно, чтобы всегда выглядеть блестяще? Все о модных трендах, тенденциях сезона зима-весна 2020, новости моды, уроки стиля, обзоры новых коллекций и модных луков у нас!

ИСТОЧНИК KP.RU

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