Будьте здоровы!

«Мама, меня же убивают»: в Самаре 16-летняя девочка погибла из-за таинственной инфекции, которую не увидел ни один врач

После операции пациентке два дня кололи обезболивающее, а на третий отрезали ногу из-за гангрены. Но даже это ее не спасло