В Томской торгово-промышленной палате избран новый президент

Во вторник, 17 декабря, директор по инновационному развитию АО «ЭлеСи» Максим Костарев был избран на должность президента Томской торгово-промышленной палаты. Прежний глава ТПП Аркадий Эскин скончался 23 августа 2018 года в возрасте 60 лет. Далее пост непродолжительное время занимала Марина Ускова.

Как пояснили в Томской торгово-промышленной палате участников голосования привлекла программы развития, которую предложил реализовать в ближайшие пять лет Костарев. Члены палаты поддержали его идею развивать новые подходы к продвижению услуг ТПП и популяризовать статус предпринимателя.

Максиму Костареву всего 40 лет. После окончания в 2002 году Томского политеха, он постоянно работал в АО «ЭлеСи», известной своей высокотехнологичной деятельностью в России и за рубежом. Женат, у него есть сын и дочь.

Отметим, что Томская торгово-промышленная палата традиционно оказывает услуги для бизнеса, например, проводит экспертизу товаров и помогает с регистрацией товарных знаков.