НОВЫЙ ГОД 2020 в Томске
Наступающий 2020-й год по китайскому зодиакальному календарю пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Какие правила и традиции нужно соблюдать, чтобы попасть в фавориты к хозяйке года? Как стать еще моложе, красивее, богаче, здоровее и веселее, открыв в календаре страничку 2020? Обо всех секретах празднования наступающего года мы будем рассказывать вам, наши читатели, в проекте «Новый год 2020» вплоть до встречи Китайского Нового года, который отметим 25 января.
Внимательно читайте наши рекомендации и советы участников проекта в разделах
«Лучшие подарки»
«Томское застолье»
«Будьте здоровы!»
«Мода и стиль»
«Новогодний досуг»
Вы узнаете, как встречать Новый 2020-й, чтобы задобрить покровительницу года!
К тому же самые активные и креативные смогут поучаствовать в нашем вкусном новогоднем конкурсе и получить приятные и полезные призы! Не пропустите!!!
ИСТОЧНИК KP.RU
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