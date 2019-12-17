2019-12-17T08:23:33+03:00
Общество

НОВЫЙ ГОД 2020 в Томске

Белая Металлическая Крыса: идеалист, гурман, весельчак!
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По китайскому календарю хозяйкой года станет КрысаПо китайскому календарю хозяйкой года станет КрысаФото: из открытых источников
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Наступающий 2020-й год по китайскому зодиакальному календарю пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Какие правила и традиции нужно соблюдать, чтобы попасть в фавориты к хозяйке года? Как стать еще моложе, красивее, богаче, здоровее и веселее, открыв в календаре страничку 2020? Обо всех секретах празднования наступающего года мы будем рассказывать вам, наши читатели, в проекте «Новый год 2020» вплоть до встречи Китайского Нового года, который отметим 25 января.

Внимательно читайте наши рекомендации и советы участников проекта в разделах

«Лучшие подарки»

«Томское застолье»

«Будьте здоровы!»

«Мода и стиль»

«Новогодний досуг»

Вы узнаете, как встречать Новый 2020-й, чтобы задобрить покровительницу года!

К тому же самые активные и креативные смогут поучаствовать в нашем вкусном новогоднем конкурсе и получить приятные и полезные призы! Не пропустите!!!

ИСТОЧНИК KP.RU

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