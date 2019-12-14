Томичи смогут рассчитываться безналом в маршрутках с 2020 года

В 2020 году в Томске заработает новая схема движения общественного транспорта. Власти намереваются избавиться от дублирования маршрутов, заключить с перевозчиками новые контракты не на три, а на пять лет, обязать их обновить автобусы.

И самое гласное: с 1 января 2020 года в автобусах должно быть установлено оборудование для приема безналичных платежей. Как сообщил руководитель городского центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский, все перевозчики, с которыми заключены контракты, готовы к внедрению безналичной оплаты.

- Перевозчики все готовы к внедрению безнала. Специалисты департамента городского хозяйства после завершения конкурсов по маршрутам выезжали к перевозчикам и осматривали все транспортные средства на наличие либо отсутствие специализированного оборудования видеофиксации, безналичной оплаты, табло. То есть у всех перевозчиков уже все есть, – отметил руководитель центра пассажироперевозок.

В компании "РБ И К", которая планирует с 2020 года перевозить пассажиров по маршрутам №№4, 11, 12, 19, 20, 53, 25, 52 и 8/9, терминалы будут работать только по принципу бесконтактной оплаты.