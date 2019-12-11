Покупатели довольны. И не только томские!

Менталитету рядового российского потребителя присущи стереотипы. К примеру, до сих пор производство некоторых продуктов питания окружает этакий негативный флер. И не последнее место в этом списке занимают столь любимые большинством едоков колбасы и полуфабрикаты.

Чтобы понять причины зарождения устойчивого покупательского мифа, надо углубиться в историю отечественного продовольственного рынка, вернуться к временам тотального дефицита. Это ведь оттуда берут начало страшилки и про чьи-то хвостики, якобы обнаруженные в мясном фарше, и про туалетную бумагу как непременный ингредиент колбасы. По сей день иные хозяйки (преимущественно «серебряного возраста») упорно продолжают собственноручно «вертеть» мясо, поскольку не доверяют магазинным полуфабрикатам. Несмотря на то, что современные производители доказывают качество своего товара не словом, а делом.

Существует действенный способ разрушить легенду: показать процесс производства изнутри, безо всяких прикрас. Но доступ в производственные цеха, естественно, закрыт для посторонних. Именно поэтому АО «Аграрная Группа – Мясопереработка» устроило для журналистов экскурсию на крупнейший в регионе томский мясокомбинат. Чтобы и сами посмотрели, как здесь производят фарш и полуфабрикаты, и покупателям рассказали.

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Там, где холодно и очень чисто

Старейшее в Томске мясоперерабатывающее предприятие, что на улице Нижне-Луговой, было основано в 1896 году. Но, при всем уважении к почтенному возрасту, о его вековой истории сейчас напоминают разве что памятные фотографии на стенах. Мясокомбинат пережил несколько экономических формаций, менял собственников и наконец обрел подлинного хозяина в лице «Сибирской Аграрной Группы». Его глобальная реконструкция началась в 2007-м, а завершилась три года спустя открытием производства, объединившего два томских мясоперерабатывающих предприятия АГ.

Сейчас мясокомбинат выпускает продукцию из свежего мяса под брендом «Мясная тема». В линейку входят мясные полуфабрикаты, колбасы, деликатесы, гриль-продукция, фарши, гуляши, стейки.

Соблюдению санитарного режима здесь уделяется исключительное внимание. Чтобы попасть в «чистую» зону, журналистам пришлось оставить на проходной верхнюю одежду и сумки, надеть халаты, шапочки, маски, перчатки, бахилы, а затем пройти через мойку – продезинфицировать подошвы одноразовой обувки. Сотрудникам же приходится блюсти санитарно-гигиенические требования с утроенной строгостью (скажем, ежедневно персонал получает чистую спецодежду).

В общем, уже на входе вопрос о соблюдении чистоты на мясном производстве отошел на второй план. А попав наконец в отделанное белым кафелем помещение, мы всецело сосредоточились собственно на производственном процессе.

«Зябко!» – ежится кто-то из журналистов. «У нас принято беречь холод, – откликается наш экскурсовод, ведущий технолог Ирина Скокшина. – Здесь плюс шесть градусов, такую температуру в помещении нужно поддерживать по технологии». Сама Ирина Владимировна работает на мясокомбинате 18 лет и вполне искренне называет себя патриотом этого предприятия. Кстати, ее звонкий голос и позитивный настрой добавили положительных впечатлений от посещения цеха.

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«Умные» машины плюс умелые руки

Первым делом технолог показывает нам куттер – это специальная машина, которая замешивает фарш. И поясняет: «Смотрите, сейчас мы готовим фарш «Домашний». Делается он строго по ГОСТу, говядины и свинины – 50 на 50, без каких-либо добавок».

С огромной «мясорубкой» справляется один работник: крепкий молодой человек (видимо, физическая сила все же требуется) засыпает туда нарезанное крупными кусками исходное сырье. Оказывается, чтобы мясной фарш сохранял на выходе форму – получался аккуратными «червячками», свинину в куттер отправляют охлажденную, а вот говядину – замороженную.

После взвешивания готовый фарш сразу же перемещается на фасовку. Надо сказать, новые автоматизированные производственные линии и оборудование, заменяющие ручной труд, на предприятии появляются практически каждый год. По словам технолога, фаршевую линию на этом участке запустили весной 2018 года. Современное «умное» оборудование, для которого можно запрограммировать разные настройки, сводит к минимуму «человеческий фактор».

Агрегат автоматически дозирует нужное количество фарша и «отсылает» порции на упаковочную линию. Несколько секунд, почти неуловимые движения рук – и пластиковые поддоны готовы к отгрузке на склад. «На участке охлажденных полуфабрикатов нет камер для хранения, они просто не нужны, – продолжает раскрывать секреты специалист. – Продукция поступает на прилавки свежайшая, только что из цеха».

Возвращаясь к вопросу санитарного режима, даже зоркому журналистскому глазу на участке полуфабрикатов не удалось обнаружить брешь в защите против микробов и прочей «заразы». Чистая рабочая одежда – раз, обработка помещения ультрафиолетом – два, регулярная стерилизация ножей и режущих частей оборудования…

Кстати, именно ножи – главный инструмент на участке натуральных продуктов, где мясо вручную нарезают на кусочки нужного размера. В момент нашего посещения работницы готовили гуляш и стейк, в другие дни это могут быть шницели, котлеты на косточке, свиные ребра. На очереди приобретение автоматизированной линии и для этого производства, заверили в руководстве предприятия. Ну а пока гости полюбовались тем, как ловко работают нарезчицы (даже если такой профессии официально не существует).

По ходу экскурсии Ирина Владимировна не без гордости рассказала о системе бережливого производства, которая внедряется на комбинате. Она направлена на эффективную организацию рабочих мест и минимизацию потерь времени, сырья и материалов. А цель бережливого производства – довольный заказчик, причем в качестве такового может выступать как конечный потребитель, так и коллега по цеху.

…Наверняка результаты внедрения этой системы подтверждаются экономическими выкладками. Потребитель же может быть вполне спокоен, покупая продукцию АО «Аграрная Группа – МП». И сыт и доволен – проверено на себе!

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Андрей Васильев, директор АО «Аграрная Группа – Мясопереработка»:

– Мы внимательно следим за динамикой потребительских вкусов. Сейчас они сдвигаются именно в сторону полуфабрикатов – это стейки, гуляши, нарезки и прочая охлажденная продукция. Поэтому мы и делаем акцент на этом направлении. Задача состоит в том, чтобы эта продукция доходила до каждой семьи. Тот же самый путь в плане развития потребительских предпочтений ранее прошла Европа, поэтому для нас это вполне понятные тенденции. Люди хотят готовить мясо сами, а мы им в этом помогаем. Зачем покупать двухкилограммовый кусок, где-то потом хранить оставшееся и думать, что с этим всем делать? Человек покупает нужную ему охлажденную нарезку, приходит домой и готовит ровно столько, сколько ему нужно здесь и сейчас.

Что касается деликатесной продукции, за год объемы реализации у нас увеличились вдвое – со 150 до 300 с лишним тонн. Для такой ниши это довольно-таки много. Причем мы с ней уже выходим на рынки Урала и Казахстана. На экспорт мясная продукция поставляется в Монголию.

Если говорить о потребительских вкусах, то они (и это абсолютно естественно) со временем меняются, хотя сами потребители не всегда это замечают. К примеру, сегодня многие вспоминают как эталон советскую колбасу и приводят в пример классические ГОСТы. Недавно ради эксперимента мы сделали колбасу «Докторскую» строго по рецепту 1930-х годов. Представьте себе, такая «настоящая» советская колбаса практически никому понравилась, вкусы поменялись. Между тем наша продукция, произведенная по современным ГОСТам, пользуется вполне стабильным спросом.

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СПРАВКА «КП»

Объемы производства томского мясокомбината АО «Аграрная Группа – МП» достигают 21 тысячу тонн в год. География поставок распространяется от Крыма до Владивостока. Ежемесячно объемы продукции составляют: крупный кусок – 760 тонн, колбасы – 545 тонн, деликатесы – 360 тонн, тестовые полуфабрикаты – 223 тонны, натуральные полуфабрикаты – 170 тонн.

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Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирская Аграрная Группа».