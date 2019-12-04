В основе бизнеса – польза для ближнего

29 ноября актовый зал развлекательного комплекса «Факел» заполнили десятки томичей, сделавших своей целью оздоровление общественного климата и помощь нуждающимся. Здесь состоялось награждение победителей конкурса «Лучший социальный проект года». На сцену поднимались те, кто проявил себя в благотворительной сфере и построил бизнес, приносящий пользу, в первую очередь, другим людям.

Это мероприятие является региональным этапом Всероссийского конкурса социальных проектов, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Российский государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ. В Томске ответственным за проведение конкурса стал «Фонд развития бизнеса» .

- С каждым годом число отзывчивых предпринимателей и просто неравнодушных к социальным проблемам людей, желающих строить свое дело на благо окружающих, становится в Томске все больше, - говорит директор НКО «Фонд развития бизнеса» Федор Косенков. – Свидетельством тому сегодняшняя торжественная встреча, где мы чествуем самые яркие и полезные деловые инициативы томичей. Жюри было непросто определить лучшие среди социальных проектов, поскольку наши конкурсанты проявляют себя во всех сферах – от экологии и спорта до воспитания подрастающего поколения, медицины и оздоровления городской среды.

Так, победительница в номинации «Здравоохранение» томичка Анна Попелло организовала ресурсный кабинет «За руку» для людей с нарушенным слухом. По ее словам, социальный проект стал частью ее жизни после того, как она узнала о том, скольким слабослышащим детям в нашем регионе ежегодно требуется квалифицированная помощь.

- Мы создали кабинет социокультурной реабилитации, где семьям, воспитывающим детей с нарушениями слуха, оказывалась бы пошаговая всесторонняя поддержка. Для меня, безусловно, важна сегодняшняя награда, но гораздо больший приз мы получаем регулярно, в виде улыбок счастливых детей и благодарных родителей, которые обращаются к нам за помощью, - говорит Анна.

По словам председателя регионального сообщества социальных предпринимателей Елены Замесовой, чей проект также стал победителем конкурса в номинации «Социальное обслуживание», сегодня в стране все явственней проявляется запрос на отзывчивый бизнес, который строится не на законах безоглядного потребления и прибыли, а оздоровления окружающей действительности.

- В русле ответственного отношения к здоровью мы организовали в Томске адаптивно-коррекционный кабинет для зависимых и осужденных лиц, где поддержка оказывается также их семьям, родным и близким. Во многом наша деятельность направлена на исправление последствий негативных общественных тенденций в виде судеб реальных людей, оступившихся когда-то и искренне желающих вернуться в социум. Мы создаем им условия для такой реабилитации, и, конечно же, эта работа требует больше моральных сил и мотиваций, чем обычный бизнес, - считает Елена.

В этот день были также отмечены призами лучшие томские соцпроекты в сфере дополнительного образования и воспитания детей, в культурно-просветительской сфере, в направлениях, связанных с туризмом и экологией, а также занятостью населения.

- Награды получили и разработчики IT-технологий, направленных на решение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, и создатели технических средств реабилитации, - говорит руководитель Центра инноваций соцсферы Наталия Демянец. – Но, пожалуй, одним из главных итогов конкурса стала констатация огромного запроса общества на подобные проекты. Отрадно видеть и то, что в сферу социального бизнеса активно втягивается и молодежь, что не случайно в нашем студенческом городе. Думаю, можно быть уверенным, что в самом недалеком будущем наше бизнес-сообщество сможет соревноваться с государством по части решения многих актуальных проблем.

- Конкурс «Лучший социальный проект года» присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей» в этом году и уже виден первый эффект – рост числа заявок почти в два раза. Социальные инициативы сегодня набирают обороты. В обществе есть тренд на реализацию общественно-полезных дел, поэтому конкурс очень важен. Мы хотим найти лучшие практики, поддержать их и способствовать их продвижению, – прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

- Наш конкурс как инструмент популяризации социального предпринимательства позволяет не только продемонстрировать лучшие практики в этой сфере, но и рекомендовать их для применения в других регионах, - добавил директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководитель оргкомитета Конкурса Денис Богатов.