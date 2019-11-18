2019-11-18T06:37:27+03:00
Общество

В Томске началась неделя, когда можно обменять мелочь на памятные монеты

Например, на деньги с «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сегодня на каждого жителя области в среднем приходится около 450 монетСегодня на каждого жителя области в среднем приходится около 450 монетФото: "КП" Архив
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Томичи вновь могут поучаствовать в акции «Дни приема монеты». В течение недели с 18 по 24 ноября в региональных банках все желающие смогут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты.

В некоторых банках рубли поменяют на монеты из серии «Древние города России», «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018».

Как отметила управляющий Отделением Томск Банка России Любовь Табольжина, это уже вторая акция в 2019 году, первая проходила в апреле. Тогда жители региона сдали в банки около 430 тысяч монет на сумму более 700 тысяч рублей.

Добавим, что сегодня на каждого жителя области в среднем приходится около 450 монет. Кроме того, возврат металлических денег в оборот снижает расходы на изготовление новых монет, а срок их службы значительно выше, чем у банкнот – 25-30 лет.

Информацию об условиях обмена необходимо уточнять в офисах банков-участников. В обычные дни за эту услугу банки могут брать комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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