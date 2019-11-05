Профилактика лучше, чем операция

Ценить возможность хорошо видеть мы начинаем тогда, когда сталкиваемся с проблемами органа зрения. Они могут возникнуть в любом возрасте, но в группу риска попадают люди, перешагнувшие сорокалетний жизненный рубеж. При этом развития серьезных патологий можно избежать, если своевременно обратиться к высококвалифицированным специалистам.

- В «Клинике профессора Запускалова» мы ждем жителей Томска и области для проведения расширенной диагностики органа зрения, включающей обследование передней поверхности глаза и глазного дна, проверку остроты зрения и подбор очков при необходимости, – рассказывает врач-офтальмолог Екатерина Иванова. - После 40 лет, даже если нет жалоб на качество зрения, необходимо хотя бы раз в год приходить на прием к специалисту. Особенно это важно при наличии сопутствующих заболеваний (таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь), где глаз выступает органом-мишенью, отражая их симптомы. Чем раньше будут выявлены первые признаки развития грозной патологии, тем раньше начнется лечение, что позволит сохранить высокую остроту зрения и качество жизни. К сожалению, нередки случаи, когда за медицинской помощью к нам обращаются пациенты в возрасте 55-60 лет с выраженными жалобами на остроту зрения. При этом часто патологические процессы уже необратимы, и вернуть здоровье глаз бывает очень сложно, а порой невозможно.

К наиболее распространенным заболеваниям органа зрения у возрастных пациентов относятся:

• Катаракта (помутнение естественного хрусталика) - частое заболевание среди людей старшего возраста, для которого характерно прогрессирующее снижение остроты зрения.

• Глаукома - одна из причин первичной инвалидизации по зрению. Особо бдительными должны быть люди, имеющие склонность к гипертонии, либо предрасположенность к заболеванию глаукомой в семье.

• Возрастная макулодистрофия сетчатки глаза, которая приводит к снижению и потере центрального зрения, также составляет значительный процент в структуре инвалидности по зрению. Важно, что при ее своевременном выявлении возможно стабилизировать и даже улучшить состояние пациента.

В случаях, когда пациент уже страдает одним из вышеназванных заболеваний, безусловно, посещать офтальмолога раз в год недостаточно. При катаракте, к примеру, нужно наблюдаться не реже двух раз в год, чтобы не упустить момент, когда может понадобиться оперативное лечение - единственно эффективный способ борьбы с катарактой. При диагностированной глаукоме следить за состоянием органа зрения необходимо каждые три месяца, ведь данная патология опасна тем, что повышенное внутриглазное давление приводит к прогрессирующей гибели нервных клеток сетчатки, восстановить которые, увы, невозможно.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Тем более если обратиться к профессионалам, мастерам своего дела. Центр офтальмологии «Клиника профессора Запускалова» оснащен современным прогрессивным оборудованием, располагает мощной диагностической базой, которая включает весь комплекс бесконтактных, безболезненных и максимально достоверных способов офтальмологической диагностики и клинико-диагностических лабораторных исследований. Высококлассные опытные офтальмологи помогут вовремя обнаружить проблемы со зрением, назначить правильное лечение, чтобы человек и в весьма почтенном возрасте мог жить, не испытывая боли и дискомфорта.

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