В мире творчества и любви

Каким человеком вырастет ваш малыш? Во многом это зависит от педагогов начальной ступени образования. Детсад «Золотой ключик» в селе Тогур Колпашевского района с даты основания в 1986 году воспитал более 1000 ребятишек. Сейчас это успешные молодые люди, многие из которых приводят в «свой» садик собственных детей.

Тогур - красивое старинное село, которым гордятся его жители. Новые образовательные программы, инновационные технологии здесь педагогам не в новинку. Их начали понемногу внедрять еще в конце 1990-х годов. Сегодня учреждение ни в чем не уступает другим современным детским садам региона. Основы передового развития заложила Светлана Савиных, почетный работник общего образования РФ, более 20 лет возглавлявшая учреждение. Сейчас судьба ДОУ в надежных руках - в нем трудятся профессионалы высокого уровня.

- В 2016 году нашему детскому саду присвоен статус базовой образовательной организации регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-20 гг.», - рассказала Ирина Смелова, заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» Колпашевского района, почетный работник общего образования РФ. - Тогда же он был признан центром экологического образования. В 2014 году детсаду присвоен статус базовой площадки РЦРО по отработке модели введения ФГОС дошкольного образования в системе дошкольного образования Томской области. В 2012-м он получил статус экспериментальной площадки ТОИПКРО «Педагогическое диагностирование детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста». Ежегодно с 2009 года детский сад включается в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Педагоги стремятся к постоянному повышению уровня образования. Они не только успешно применяют новые технологии, но и делятся опытом на открытых мероприятиях, региональных, муниципальных конкурсах и методических объединениях. У нас сформирована профессиональная команда единомышленников, которых объединяет искренняя любовь к детям. Планку творческого роста не снижаем, уверенно смотрим в будущее.

Качественный уровень профессиональной деятельности педагогов подтверждают ведомственные и областные награды: 7 из них имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 5 - Почетные грамоты департамента общего образования Томской области, 15 - грамоты администрации Колпашевского района и управления образования. Два воспитателя - лауреаты областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года», а педагог дополнительного образования Галина Немельгина - трижды победитель областного конкурса «Лучший педагог-эколог».

Ежегодно воспитанники «Золотого ключика» становятся победителями и призерами творческих и интеллектуальных фестивалей и конкурсов. Крепкое здоровье воспитанников - одна из главных задач педколлектива. В ДОУ регулярно проходят недели здоровья, где дети с педагогами и родителями закрепляют навыки здорового образа жизни.

В 2010 году «Золотой ключик» был признан лучшим сельским детским садом в Томской области, в 2014-м получила высокое признание внедренная здесь система экологического воспитания и образования. В 2019 году учреждение стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России - 2019», войдя в топ-500 дошкольных учреждений страны. За всеми значимыми победами и статусами видна огромная работа, которая проводится коллективом для того, чтобы детский сад мог успешно развиваться и расти в соответствии с новыми вызовами времени. Дошкольному образованию сегодня уделяется пристальное внимание со стороны государства и общества. Это требует от ДОУ серьезной отдачи. Не менее важно найти правильный подход к каждому ребенку - символический «золотой ключик» добра, заботы и любви. Педагогам удается все!