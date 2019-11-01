В Томском государственном университете прошел студенческий карьерный форум Promotion

Представители 60 компаний-партнеров провели для студентов мастер-классы, тренинги, деловые игры, рассказали о своих компаниях, познакомили студентов с производством, продукцией и условиями работы. Также на форуме была организована профориентационная площадка «Путь к успеху - 2019».

Нацелен форум на старшекурсников, а именно на их мотивации, но ребятам с первого и второго курсов тоже было интересно присмотреться к своим будущим работодателям. Вопрос трудоустройства волнует каждого студента, а компании заинтересованы в квалифицированных специалистах. Promotion помогает им определиться с будущей профессией не только в формате круглых столов, но и благодаря различным вариантам интерактива.

Например, компания «Лама» провела кейс-турнир «Как вернуть 5 миллионов?», где студенты смогли не только узнать много нового о возможном работодателе, но и показать свои навыки.

- Нас интересуют студенты всех факультетов. В нашей компании около 700 различных специальностей. Мы гордимся таким спектром своей работы, как проектная практика. На нее приглашаются студенты 1-2-х курсов. После прохождения учебной части, уже на 3-м курсе, ребята приглашаются на производство, а на 4-м году обучения работают над реальным проектом. Так студенты получают строчку в резюме. По сути, на работу они приходят и с теорией, и с практическими навыками. Кстати, многие сотрудники нашей компании - выпускники ТГУ, - рассказала Эллина Бутонаева, специалист по работе с молодежью ГК «Лама».

Форум Promotion - новый формат профориентационной работы со студентами. В прошлые годы в Томском госуниверситете была популярна «Ярмарка вакансий», которая теперь состоялась в рамках нынешнего мероприятия. Студенты могли лично пообщаться с представителями интересующих их компаний тет-а-тет.

- С ТГУ мы сотрудничаем еще с советских времен. Сейчас на нашем предприятии работает множество выпускников вуза, ежегодно мы принимаем на работу порядка 10 человек, - сказал Евгений Михеев, начальник отдела подбора и комплектования персонала «Российского федерального ядерного центра». - В выпускниках ТГУ нас привлекает качественная подготовка профессионалов, их ответственность, подход к выполнению работы. Нас интересуют технические специальности, а именно студенты ФТФ, РФФ и ФПМК. Идеальный вариант, когда человек приходит к нам на практику, затем приезжает на дипломное проектирование и, наконец, устраивается на работу. Добавлю, что во время практики студентам предоставляется общежитие и выплачивается стипендия.

Популярностью у посетителей форума пользовался стенд КамАЗа. Здесь благодаря очкам виртуальной реальности можно было увидеть сборку машин во всех ракурсах и подробностях.

- Татарстан, где находится предприятие КамАЗ, объявлен регионом развития. Мы готовы набирать студентов из других регионов, чтобы удовлетворить потребность рынка в целом. КамАЗ - это огромные масштабы, а ТГУ - один из первых вузов, который вышел на наше предприятие и пригласил нас сотрудничать в плане практик и последующего трудоустройства, - отметила представитель департамента развития персонала КамАЗа Юлия Окунева.

Автомобильную компанию интересуют представители технических факультетов и особенно химики. «Пройдя практику на нашем предприятии, студенты пишут дипломные работы. Ребята могут устраиваться с 3-го курса. Есть примеры, когда студент начал инженером-технологом, а после получения диплома стал ведущим специалистом», - добавила Ю. Окунева.

Студенты получили не только знания и положительные эмоции: некоторые сумели договориться о практике в зарубежной компании. «Хочу отметить китайское предприятие, занимающееся обработкой сибирского леса, понравилось их высокотехнологичное оборудование. Мне удалось договориться о стажировке», - поделился магистрант физического факультета ТГУ Алексей Балашов.

Студент 4-го курса факультета психологии Игорь Борисов добавил, что тоже пришел на ярмарку, чтобы найти практику по специальности: «Такой форум, по-моему, безусловно полезен. Здесь можно найти применение своим навыкам, пообщаться с представителями компаний, то есть после окончания университета я уже буду знать, куда пойду работать, а не просто окажусь перед бесконечным выбором».

Для участников форума были организованы мастер-классы, тренинги и деловые игры

Важные ответы на трудные вопросы

60 томичей стали участниками родительского лектория «Секреты детской дружбы», проведенного в рамках проекта ТГУ «Университет - родителям». Лекторий существует уже три года, за этот период в нем приняли участие более 1500 человек.

На встречу собрались родители, желающие разобраться в теме дружбы и понять, как можно помочь своим детям научиться общаться со сверстниками. Участники узнали о том, как дружат ребята разных возрастов и почему им так важна оценка сверстников.

В своей лекции семейный психолог Анна Болгова затронула особенности дружбы детей разных возрастов: чем она отличается у шестилеток и 10-летних ребят, когда появляются первые детские секреты и лучшие друзья, что мешает мальчишкам и девчонкам дружить.

- Чтобы дети учились дружить, им нужно пространство, в котором они могут свободно играть вместе. Раньше это были дворы и улицы, теперь родителям приходится специально организовывать такие встречи. Это и плюс и минус. Стало сложнее дружить в местах, где мы живем, зато появилась возможность выбирать кружки и секции, где дети могут встречать близких им по духу людей, - считает А. Болгова.

За информационной частью последовала дискуссия, где родители обсудили несколько спорных вопросов, например, можно ли запретить дружить или мириться за детей и как поддержать своего малыша, если друзья обошлись с ним плохо. Взрослые получили профессиональные рекомендации психолога.

Например, мама троих детей Ильзия Бухарова пришла на лекцию за компетентным советом о дружбе подростков. Она считает, что в общении между детьми необходимы компромиссы, но найти их порой бывает крайне сложно.

Мнение Натальи, матери первоклассницы, категорично: без конфликтов в детстве пребывать невозможно. А вот чтобы сгладить углы, требуются усилия и детей, и родителей, и педагогов.

- Родителям интересно посещать наши лекции, потому что темы актуальны и интересны. Эксперты, которых мы приглашаем, могут доступным языком разговаривать с участниками о сложных вопросах. А живое общение позволяет разворачивать темы глубоко и интересно, - подчеркивает координатор проекта, сотрудник НОЦ «Институт инноваций в образовании» Наталья Жаркова.

Родители с благодарностью отзывались о прошедшем мероприятии. Они получили немалую пользу от общения с участниками, возможности высказать свое мнение и услышать комментарии эксперта.