2019-11-01T06:35:26+03:00
Общество

«Добрый волшебник» с чудесной скрипкой

При поддержке Сбербанка музыкант и культуролог Михаил Казиник провел в Томске лекцию-концерт для ребятишек, оставшихся без попечения родителей
Антонина Ленская
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На лекцию-концерт в органный зал филармонии съехались ребятишки из нескольких районов области.На лекцию-концерт в органный зал филармонии съехались ребятишки из нескольких районов области.
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«Я обнимаю вас музыкой» - так называется совместный проект известного скрипача и ПАО Сбербанк, подготовленный специально для воспитанников центров помощи детям. В разных городах России малышей и ребят постарше приглашают в концертные залы, где они на полтора часа полностью погружаются в мир классической музыки, знакомятся (многие впервые!) с такими инструментами, как скрипка и рояль, и даже пробуют самостоятельно сыграть на них.

Организацией подобных встреч по всей стране с 2018 года занимается Сбербанк. Первыми окунуться в музыкальную сказку посчастливилось ребятишкам из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, а нынче проект продолжился в Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Иркутске. И везде необычные лекции вызывают теплые отзывы местных детских учреждений, а главное, восторги самих маленьких слушателей.

На минувшей неделе лекция-концерт М. Казиника состоялась и в Томске, в органном зале областной филармонии. На нее собралось около 200 воспитанников центров помощи и домов-интернатов, а также детей из приемных семей от 6 до 16 лет. В том числе в город смогли приехать ребята из районов - Томского, Бакчарского, Молчановского, Асиновского и даже отдаленного Колпашевского.

Перед началом концерта Михаил Семенович рассказал журналистам, что перед собой он ставит задачу не только открыть детям мир классической музыки, но и уберечь их от влияния криминальной среды. Музыкант убежден: подобное общение может оказаться принципиальным для изменения представления ребенка о добре и зле и стать решающим в его дальнейшей судьбе.

- У этих детей нет самого главного - мам, пап, бабушек, дедушек. У них всегда в жизни будут незаживающие раны, - поделился скрипач. - Сейчас я на сцене сыграю для них роль папы, дедушки, старшего брата… Эти дети воспринимают все гораздо острее, чем те, кто приходит на концерты с родителями, у кого есть своя квартира, свои игрушки. Ребятишки, для которых мы все это делаем, чутки ко всему доброму, эмоциональному, а музыка - это величайшая из действующих сил, которая только может быть.

Уже само посещение органного зала с его нарядным оформлением, яркими люстрами - невиданное событие для воспитанников детских учреждений. Затем на сцену выходит «добрый волшебник» - Михаил Казиник, и начинает звучать его скрипка: слушатели зачарованно узнают пение птиц, жужжание пчелы, даже голоса людей. Наконец, наступает кульминация, когда музыкант приглашает на сцену желающих, чтобы вместе с ними сыграть на рояле! Искренние, счастливые детские улыбки, веселый смех - поистине высшая награда мастеру.

Дружественные отношения с Михаилом Казиником банк поддерживает уже не первый год, говорит управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Алексей Зарубин: «Благодаря нашей совместной работе во многих городах страны состоялись лекции-спектакли «Я обнимаю вас музыкой». Теперь Михаил Семенович впервые приехал в Томск. Сбербанк занимается этим проектом потому, что это нужно детям, в первую очередь тем, кто обделен вниманием родителей. Ребятишки воспринимают Михаила Семеновича на ура. Ну а для нас главный результат - видеть радостные улыбки и искренний интерес на их лицах».

…После концерта разновозрастная ребятня неохотно возвращалась «из объятий музыки». А чтобы встреча запомнилась надолго, все слушатели смогли сфотографироваться с известным скрипачом, взять у него автограф и, конечно, получить подарки от банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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