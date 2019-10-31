2019-10-31T09:44:45+03:00
Экономика

«Газпром трансгаз Томск» принял участие в акции «Неделя без турникетов»

Старшеклассники и студенты побывали на экскурсиях в подразделениях компании
Александр Иванов
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Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»
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В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» томские филиалы ООО «Газпром трансгаз Томск» провели профориентационные экскурсии для учащихся школ, техникумов и вузов.

Ученики томских гимназий № 24 и 26 посетили Инженерно-технический центр компании. Школьники побывали в лабораториях метрологического центра, где изучили принцип работы и назначение газодинамической установки, а также познакомились с процессом поверки и калибровки средств измерения температуры.

– Такие акции полезны как для учащихся, так и для предприятий, – говорит один из экскурсоводов, начальник отдела кадров ИТЦ Ольга Камаева. – Школьники имеют возможность своими глазами увидеть, чем им предстоит заниматься в случае выбора профессии, связанной с газовой отраслью. А компания, как потенциальный работодатель, может оценить заинтересованность ребят и рассказать им о преимуществах работы в «Газпром трансгаз Томск».

Ученик 11-го класса гимназии № 26 Петр Кривов признался, что хотел бы в следующий раз посетить предприятие в качестве студента, пришедшего на производственную практику: «Я учусь в физико-математическом классе. Сегодня услышал много новых слов. Однако после этого захотел узнать побольше о газовой отрасли и газопроводе «Сила Сибири» – ключевом проекте Восточной газовой программы».

На производственной базе Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Томск» побывали ученики Томского политехнического колледжа. Они смогли увидеть в действии работников самых разных направлений: стропальщиков, кладовщиков, водителей, специалистов по охране труда, инженеров по снабжению. Ребятам рассказали о процедуре проведения закупок, а также познакомили с основными принципами планирования приобретения материально-технических ресурсов для обеспечения бесперебойной работы большой компании.

Сотрудники Управления технологического транспорта и специальной техники провели экскурсию для студентов Томского механико-технологического техникума.

– Непосредственное знакомство с техникой, рассказ специалиста могут дать намного больше, чем любые учебные пособия, – уверен начальник ремонтно-механической мастерской УТТиСТ Рустам Аплин. – Студенты получили общее представление о филиале, о специфике нашей работы. Было приятно видеть заинтересованность в их глазах. Подобные мероприятия способны сформировать у молодых людей профессиональные интересы.

Знакомство с техникой, рассказ специалиста могут дать намного больше, чем любые учебные пособия

Знакомство с техникой, рассказ специалиста могут дать намного больше, чем любые учебные пособия

Управление аварийно-восстановительных работ посетили студенты Томского колледжа гражданского транспорта, а в Корпоративном институте компании прошли экскурсии для студентов НИ ТПУ и Томского политехнического техникума.

Также в акции «Неделя без турникетов» уже приняли участие Иркутское, Камчатское и Амурское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». На очереди – Ленское и Приморское ЛПУМГ.

Для справки.

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысячи километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд кубометров. Численность персонала – свыше 8500 человек.

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