В Томскую область приехали юные художники со всей России

29-31 октября в Томской области пройдет заключительный этап II всероссийского конкурса-фестиваля среди талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства. Об этом сообщает областная администрация.

В Губернаторском Светленском лицее соберутся победители двух отборочных этапов из Санкт-Петербурга, Хакасии, Пермского и Алтайского края, Ленинградской и Новосибирской областей. Томскую область представят, юные художники из Томска, Стрежевого и Северска, а также Колпашевского, Томского, Парабельского, Кривошеинского, Чаинского, Каргасокского и Молчановского районов.

Победители и призеры фестиваля-конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, а все конкурсные работы опубликованы в выставочном каталоге. Также победители получат право на обучение в Губернаторском Светленском лицее, что дает возможность после его окончания поступать в ведущие художественные вузы России.