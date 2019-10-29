2019-10-29T04:45:17+03:00
Звезды

В Томскую область приехали юные художники со всей России

Лучшие получат право учиться в Губернаторском Светленском лицее
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Все конкурсные работы участников будут опубликованы в выставочном каталогеВсе конкурсные работы участников будут опубликованы в выставочном каталогеФото: из открытых источников
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29-31 октября в Томской области пройдет заключительный этап II всероссийского конкурса-фестиваля среди талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства. Об этом сообщает областная администрация.

В Губернаторском Светленском лицее соберутся победители двух отборочных этапов из Санкт-Петербурга, Хакасии, Пермского и Алтайского края, Ленинградской и Новосибирской областей. Томскую область представят, юные художники из Томска, Стрежевого и Северска, а также Колпашевского, Томского, Парабельского, Кривошеинского, Чаинского, Каргасокского и Молчановского районов.

Победители и призеры фестиваля-конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, а все конкурсные работы опубликованы в выставочном каталоге. Также победители получат право на обучение в Губернаторском Светленском лицее, что дает возможность после его окончания поступать в ведущие художественные вузы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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