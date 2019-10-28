Томская семья с годовалым ребенком пропала по дороге в Белый Яр

Сообщение о пропаже трех человек из Томска распространил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Томичей просят помочь в поиске Дарьи и Евгения Герлявиных и их годовалого сына, которые 26 октября выехали на машине из областного центра в поселок Белый Яр. В настоящее время местонахождение семьи не известно

"Пропали Герлявин Евгений Александрович (38 лет), Герлявина Дарья Борисовна (35 лет), Герлявин Роман (1 год). 26 октября (суббота) выехали из Томска на автомобиле в сторону поселка Белый Яр и пропали", – говорится в сообщении.

Дарья Герлявина плотного телосложения, рост 160 сантиметров, волосы крашеные светлые, глаза голубые. Мужчина худощавого телосложения, рост 185 сантиметров, волосы русые, глаза синие. У ребенка глаза голубые, был одет в голубой костюм.

Руководство "Лиза Алерт" уточнило, что в понедельник около 04.00 на север региона из Томска отправилась группа поисковиков из пяти человек.

На поиск семьи Герлявиных необходимы люди на авто с высокой проходимостью. Звонить инфоргу поиска: Гела (Елена) 89138593108".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении семьи, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.