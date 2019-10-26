2019-10-25T17:46:18+03:00
Общество

Дизайнер, милый мой дизайнер!

Жители Томской области предпенсионного возраста бесплатно получают новые профессии по федеральной программе WorldSkills Russia
Софья СЕВАСТЬЯНОВА
Поделиться:
Татьняна Гаврина нашла способ совместить профессии каменщика и веб-дизайнера. Автор фото: Софья СЕВАСТЬЯНОВАТатьняна Гаврина нашла способ совместить профессии каменщика и веб-дизайнера. Автор фото: Софья СЕВАСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Все больше людей старшего возраста хотят освоить навыки новых для себя профессий. Для них по всей стране Союзом Ворлдскиллс Россия по заказу Министерства труда запущена программа обучения граждан «50+» федерального проекта «Старшее поколение».

Одним из регионов - пионеров в реализации этой программы стала Томская область. Здесь в марте на базе Техникума информационных технологий открылся первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки, где люди предпенсионного возраста могут получить компетенции по одному из четырех направлений: цифровой грамотности, веб-дизайну и разработке, а также сетевому системному администрированию. Всего же планируется разработать программы по 39 профилям. Одна из слушательниц - 54-летняя томичка Татьяна Гаврина, решившая выучиться на веб-дизайнера.

Татьяна работает заведующей общежитием при Техникуме информтехнологий. Закончила Кемеровский педагогический техникум, где поучила диплом и специальность «мастер производственного обучения». Готовила каменщиков. Когда узнала о программе профессиональной «перезагрузки» предпенсионеров по стандартам WorldSkills, хотела пройти переобучение по знакомой профессии.

- Мир изменился, - говорит Татьяна, - он очень мобильный и открытый. Поэтому нынче каменщик должен постоянно осваивать новые технологии и материалы. Для талантливого специалиста есть много коммерческих предложений, работа за границей. Чем больше навыков, связанных с кладкой кирпича, тем ты «дороже».

Тем не менее, Татьяна выбрала специальность «Веб-дизайн».

- Мы живём под девизом «вечная молодость»! – смеётся Татьняна Гаврина. – По профессии я мастер, по натуре оптимист, а сейчас стала еще и уверенным пользователем ПК. На курсы пошла потому, что такую возможность предоставило руководство техникума, но вошла во вкус, даже не представляла, как это интересно. Научилась делать презентации, узнала, что такое системы администрирования. Теперь могу представить свои идеи в «современном» виде, а не на листочке.

Татьяна призналась, что помимо знаний, которые давали преподаватели, ей в учебе помогали студенты-программисты. Конечно, они не выполняли за нее задания, а лишь подсказывали, как сделать лучше. В итоге, аттестационный экзамен Татьяна сдала на «отлично».

У нее появилась цель - сделать сайт о работе каменщика- хочется рассказать молодежи, как это круто. Ведь эта профессия никогда не теряла актуальности.

После успешной сдачи демонстрационного, то есть практического, экзамена, Татьяна и ее одногрупники кроме свидетельства получили международный скиллс-паспорт - документ, уважаемый российскими работодателеми.

Для обучения людей старшего возраста привлекают исключительно сертифицированных преподавателей — лучших специалистов в своей области. По их словам, работать со студентами старшего поколения одно удовольствие. Они невероятно мотивированы, ответственны, открыты для обучения, деликатны, но при этом знают себе цену и уверены в своих силах. Эти качества позволят им дать фору молодым, а возраст останеся лишь цифрой в паспорте.

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. Всего на сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
Синоптики предупреждают жителей Томска и области об ухудшении погоды в понедельник
В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей
Более 500 юных томичей приняли участие в экологических уроках
В Томской области открылись новые школы ухода за пожилыми людьми
В Томской области мужчина украл крупную партию кедрового ореха
Томичи увековечат память кота Василия, ловившего мышей в «научке» ТПУ
Томич умер за рулем машины и врезался в автобус с пассажирами
Депутаты Томской гордумы настаивают на выделении средств для благоустройства дворов
Томский подросток в ковбойском платке попался на грабеже магазинов
У «финансовой староверки» в Томской области украли кошелек с крупной сумой
В общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства произошел пожар
Томский политех назвали лучшим инженерным вузом России
В Томске завершился ремонт фасада Дома офицеров
Томичи накопили 332,7 млн рублей долгов за электроэнергию
Томские рыбаки добрались до берега Оби вплавь из-за попадания на мель
Жители Томской области стали чаще записываться на прием к врачу через интернет
Женщина-водитель сбила подростка на ул. Сергея Лазо в Томске
Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере
Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана
Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп
Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав
В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»