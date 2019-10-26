Дизайнер, милый мой дизайнер!

Все больше людей старшего возраста хотят освоить навыки новых для себя профессий. Для них по всей стране Союзом Ворлдскиллс Россия по заказу Министерства труда запущена программа обучения граждан «50+» федерального проекта «Старшее поколение».

Одним из регионов - пионеров в реализации этой программы стала Томская область. Здесь в марте на базе Техникума информационных технологий открылся первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки, где люди предпенсионного возраста могут получить компетенции по одному из четырех направлений: цифровой грамотности, веб-дизайну и разработке, а также сетевому системному администрированию. Всего же планируется разработать программы по 39 профилям. Одна из слушательниц - 54-летняя томичка Татьяна Гаврина, решившая выучиться на веб-дизайнера.

Татьяна работает заведующей общежитием при Техникуме информтехнологий. Закончила Кемеровский педагогический техникум, где поучила диплом и специальность «мастер производственного обучения». Готовила каменщиков. Когда узнала о программе профессиональной «перезагрузки» предпенсионеров по стандартам WorldSkills, хотела пройти переобучение по знакомой профессии.

- Мир изменился, - говорит Татьяна, - он очень мобильный и открытый. Поэтому нынче каменщик должен постоянно осваивать новые технологии и материалы. Для талантливого специалиста есть много коммерческих предложений, работа за границей. Чем больше навыков, связанных с кладкой кирпича, тем ты «дороже».

Тем не менее, Татьяна выбрала специальность «Веб-дизайн».

- Мы живём под девизом «вечная молодость»! – смеётся Татьняна Гаврина. – По профессии я мастер, по натуре оптимист, а сейчас стала еще и уверенным пользователем ПК. На курсы пошла потому, что такую возможность предоставило руководство техникума, но вошла во вкус, даже не представляла, как это интересно. Научилась делать презентации, узнала, что такое системы администрирования. Теперь могу представить свои идеи в «современном» виде, а не на листочке.

Татьяна призналась, что помимо знаний, которые давали преподаватели, ей в учебе помогали студенты-программисты. Конечно, они не выполняли за нее задания, а лишь подсказывали, как сделать лучше. В итоге, аттестационный экзамен Татьяна сдала на «отлично».

У нее появилась цель - сделать сайт о работе каменщика- хочется рассказать молодежи, как это круто. Ведь эта профессия никогда не теряла актуальности.

После успешной сдачи демонстрационного, то есть практического, экзамена, Татьяна и ее одногрупники кроме свидетельства получили международный скиллс-паспорт - документ, уважаемый российскими работодателеми.

Для обучения людей старшего возраста привлекают исключительно сертифицированных преподавателей — лучших специалистов в своей области. По их словам, работать со студентами старшего поколения одно удовольствие. Они невероятно мотивированы, ответственны, открыты для обучения, деликатны, но при этом знают себе цену и уверены в своих силах. Эти качества позволят им дать фору молодым, а возраст останеся лишь цифрой в паспорте.

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. Всего на сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».