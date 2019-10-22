Татарские пярямячи и кыстыбы понравились томичам на «Золотой осени»

Аппетитный аромат свежей выпечки и полные подносы румяных пирожков - разве есть люди, кого они могут оставить равнодушными? Вот и на выставке «Золотая осень» в Томске прилавок кафе «Чишмя» не обходился без внимания покупателей. Беляши и чебуреки, татарские пярямячи, кыстыбы и многое другое – каждому нашлось угощение по вкусу.

Повара из Черной речки хорошо знают свое дело - уже 20 лет они кормят людей. Ежедневно в кафе на ул. Береговой можно и слегка перекусить проездом, и пообедать плотно (комплексный обед стоит всего 150 рублей), и взять еду на вынос, и мероприятие заказать и провести достойно.

- Часто проводим свадьбы, юбилеи и другие важные события, - рассказывает хозяйка кафе «Чишмя» Фаузия Зульбухарова. - Меню возможно любое – все зависит от личных пожеланий заказчика. Популярны рецепты и классической русской кухни, и национальные. К нашим фирменным блюдам можно отнести мясо по-татарски (из баранины или конины) и суп с домашней лапшой (куриный или на говядине). Кто у нас кушает, всем очень нравится.

Ежегодно с наступлением тепла, с весны и до поздней осени, кафе «Чишмя» часто работает на выезде – готовит угощение для гостей различных мероприятий. На Празднике топора, Дне томича, Празднике кузнеца в Семилужках, Дне предпринимателя в «Околице» и на многих других площадках можно отведать знаменитый плов из Черной речки (он славится на всю Томскую область), шашлыки, мясо на гриле… Для участников мероприятий по заказу готовятся горячие обеды. Например, недавно «Чишмя» кормила участников Всероссийского форума татарских краеведов, проведенного в Томске Всемирным конгрессом татар. Гости оказались так довольны, что многие из них, посещая наш город, теперь специально ездят в Черную речку покушать традиционные блюда.

Всех, кто ценит вкусную домашнюю еду, найдут теплый прием в кафе «Чишмя». Здесь всегда рады новым гостям!

Кафе «Чишмя»

дер. Черная Речка, ул. Береговая, 3

Тел. (7 3822) 96 63-10, +7 923 418 74-78