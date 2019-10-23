От пестиков и тычинок к гаджетам и Инету

Томичка Марина Киселева в 53 года прошла курсы веб-дизайна и теперь может сама создать сайт. Узнав о программе WorldSkills Russia для тех, кому 50+, она отправилась в Томский техникум информационных технологий и записалась на курсы. Благо, это бесплатно и от с работой можно совмещать.

Марина работает преподавателем биологии, химии и экологии. Но теперь ей захотелось освоить компьютер и получить перспективную профессию.

- Очень обидно с высшим образованием работать менеджером или продавцом, - говорит Марина. - А образовательные программы, по которым училось наше поколение, сильно отличаются от современных. Они не применимы к современному рынку.

Именно поэтому Марина решила научиться разбираться в компьютерной технике и чувствовать себя уверенно в сети Интернет. Заниматься созданием и оформлением Web сайтов, блогов, интернет-магазинов и прочих сервисов показалось Марине очень интересным.

- Это свобода, возможность работать удаленно из любой точки планеты. Можно совмещать работу и путешествия, - радуется перспективам преподаватель биологии. - Хороших специалистов не так уж и много, в отличие от заказчиков.

Когда Марина пришла в техникум, то отметила, что здесь отремонтированные помещения, современные компьютеры, продуманная организация учебного процесса.

- Тут тебе помогают раскрыть потенциал. В программе обучения очень много внимания уделяется именно практическим навыкам. К тому же, техникум помогает устроиться на работу после обучения. Так понравилось учиться, даже жалко было расставаться с одногруппниками, с которыми подружились. 72 часа – все-таки так мало.

Преподаватели - сертифицированные эксперты —своими «студентами» довольны. Говорят, что с ними куда проще, чем с молодежью, потому что люди 50+ дисциплинированы, усидчивы, с большим опытом за плечами. По их словам, площадка аккредитована и соответствует всем международным стандартам WorldSkills.Классы укомплектованы самым современным оборудованием.

После обучения и успешной сдачи практического экзамена Марине и ее одногруппникам кроме обычного свидетельства выдали скиллс-паспорт - документ международного образца, уважаемый российскими работодателями.

КСТАТИ

Программа WorldSkills Russia предназначена для профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста. Благодаря ей они могут бесплатно приобрести новые знания и умения. Это позволит им оставаться востребованными на рынке труда, попробовать себя в новой сфере.

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность или повысить квалификацию могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».