2019-10-22T19:04:46+03:00
Общество

От пестиков и тычинок к гаджетам и Инету

Программа WorldSkills Russia, разработанная по заказу Министерства труда на основе мировых стандартов, помогает людям старшего возраста освоить новую профессию. Например, учитель биологии из Томска освоила веб-дизайн
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В 53 года Марина Киселева поняла, что отстала от жизни и решилась сесть за парту.В 53 года Марина Киселева поняла, что отстала от жизни и решилась сесть за парту.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Томичка Марина Киселева в 53 года прошла курсы веб-дизайна и теперь может сама создать сайт. Узнав о программе WorldSkills Russia для тех, кому 50+, она отправилась в Томский техникум информационных технологий и записалась на курсы. Благо, это бесплатно и от с работой можно совмещать.

Марина работает преподавателем биологии, химии и экологии. Но теперь ей захотелось освоить компьютер и получить перспективную профессию.

- Очень обидно с высшим образованием работать менеджером или продавцом, - говорит Марина. - А образовательные программы, по которым училось наше поколение, сильно отличаются от современных. Они не применимы к современному рынку.

Именно поэтому Марина решила научиться разбираться в компьютерной технике и чувствовать себя уверенно в сети Интернет. Заниматься созданием и оформлением Web сайтов, блогов, интернет-магазинов и прочих сервисов показалось Марине очень интересным.

- Это свобода, возможность работать удаленно из любой точки планеты. Можно совмещать работу и путешествия, - радуется перспективам преподаватель биологии. - Хороших специалистов не так уж и много, в отличие от заказчиков.

Когда Марина пришла в техникум, то отметила, что здесь отремонтированные помещения, современные компьютеры, продуманная организация учебного процесса.

- Тут тебе помогают раскрыть потенциал. В программе обучения очень много внимания уделяется именно практическим навыкам. К тому же, техникум помогает устроиться на работу после обучения. Так понравилось учиться, даже жалко было расставаться с одногруппниками, с которыми подружились. 72 часа – все-таки так мало.

Преподаватели - сертифицированные эксперты —своими «студентами» довольны. Говорят, что с ними куда проще, чем с молодежью, потому что люди 50+ дисциплинированы, усидчивы, с большим опытом за плечами. По их словам, площадка аккредитована и соответствует всем международным стандартам WorldSkills.Классы укомплектованы самым современным оборудованием.

После обучения и успешной сдачи практического экзамена Марине и ее одногруппникам кроме обычного свидетельства выдали скиллс-паспорт - документ международного образца, уважаемый российскими работодателями.

КСТАТИ

Программа WorldSkills Russia предназначена для профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста. Благодаря ей они могут бесплатно приобрести новые знания и умения. Это позволит им оставаться востребованными на рынке труда, попробовать себя в новой сфере.

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность или повысить квалификацию могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ввод жилья в Томске сократился по сравнению с прошлым годом
Томская компания разработала систему видеонаблюдения, которая определяет с точностью 97,8%
В Томском районе обнаружили незаконную заготовку пихт к новогодним праздникам
Во дворе дома в Томске снова сбит машиной маленький ребенок
Лучшего исполнителя дворовой песни наградили в Томске
Томичи задолжали энергетикам больше 600 млн рублей
Томский опыт выпуска «народных» облигаций признан уникальным
Прохладная погода без осадков ожидается во вторник в Томске
Ремонт лестницы на набережной Томи в Томске завершится к ноябрю
Мошенники обманом заставили юную томичку сообщить данные банковских карт родителей
Опасность лесных пожаров снизилась в Томской области
Кинопоказ фильмов с сурдопереводом пройдет в Томске
В Томске пройдет женский форум 50+
3 автомобиля столкнулись возле томского Тойота-центра
Порядка 25 тысяч тюльпанов расцветут весной на клумбах Томска
Синоптики рассказали о погоде в Томской области на конец октября
Только 16% томичей не знают ничего про зарплаты коллег
Суд опечатал детсад в Томской области на 2 месяца из-за нарушений СанПиН
Линию по производству черной икры в 2020 году запустят в Томской области
Проект студентов из Томска удостоился серебряного знака международного фестиваля «Зодчество»
Русское географическое общество проведет мероприятие в Томске