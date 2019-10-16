2019-10-16T02:27:09+03:00
Общество

Облико морале: чиновников Томска возмутили полуголые танцовщицы в окне бара

Мэрия заподозрила, что реклама "в трусах" дискредитирует университетский город
Татьяна Щукина
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Раньше в здании по пр. Ленина, 62 был магазин одежды и в окнах стояли манекены. Теперь они вроде как «ожили»Раньше в здании по пр. Ленина, 62 был магазин одежды и в окнах стояли манекены. Теперь они вроде как «ожили»Фото: из открытых источников
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В городе Томске, который позиционирует себя как молодежный и студенческий неожиданно разгорелся скандал. Повод дал недавно открывшийся бар на центральном проспекте, носящем имя Ленина. Стремясь привлечь клиентов, заведение наняло девушек, которые в вечернее время танцуют в освещенных окнах в эротическом нижнем белье. Никаких телодвижений, вызывающий вожделение в прохожих девочки, воде бы, не совершают, тем не менее «представление в трусах» возмутило чиновников городской администрации. Вероятно, потому, что вид полуобнаженных «теть» доступен и детям младшего возраста и тем гражданам, у которых нет желания любоваться подобным зрелищем.

Заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков заверил общественность через СМИ, что администрация Томска направила запрос в правоохранительные органы с просьбой разобраться в законности открытия заведения. Чиновник пояснил, что подобная рекламная кампаний дискредитируют Томск «как умный и культурный город». Очевидно, если бы на месте девушек танцевали студенты в джинсах, очках и с ноутбуками, томичи были бы не так возмущены. Пока же горожане не безосновательно усматривают параллель происходящего в историческом центре Томска с улицами красных фонарей.

Тем не менее, владельцев бара можно поздравить: благодаря их фривольной рекламе о заведении, которое рисковало остаться неизвестным на фоне других многих, теперь знают не только в Томске. Небольшой штраф сполна оправдает эффект от маркетингового хода. Собственно, происходит то, что и можно бы спрогнозировать еще полгода назад, когда за «стоячий» букет владельцу томского цветочного магазина был назначен штраф в 4 тыс рублей. Ждет новых креативных идей с сексуальным подтекстом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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