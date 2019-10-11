Во благо общегражданского единства

С 5 по 9 октября в Томске работали эксперты в сфере национальной политики, религиоведения, этнокультурных течений и противодействия экстремизму. За пять дней в форуме приняли участие более 300 человек, в том числе студенты и учащиеся, представители национально-культурных объединений и других общественных организаций.

Мир как обязательное условие развития

Приветствуя участников на официальном открытии, заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков отметил, что вопросы государственной национальной политики охватывают обширные направления работы:

- Это укрепление общегражданского единства, этнокультурное развитие народов, профилактика этнического и религиозного экстремизма и терроризма, адаптация иностранных граждан, работа с казачеством и коренными малочисленными народами. Работа по всем этим направлениям существенно влияет на инвестиционную привлекательность территории, на динамичность развития да и просто на социальное самочувствие наших жителей.

В Томской области реализации нацполитики уделяется большое внимание, подчеркнул вице-губернатор: «Для нас межнациональный и межконфессиональный мир - обязательное условие развития. Нам очень важно слушать и слышать друг друга, обмениваться опытом, объединив усилия, двигаться дальше. И не только здесь, на форуме, а на всех возможных площадках».

Председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов в своем приветственном слове напомнил, что накануне в ДНТ «Авангард» прошел гала-концерт фестиваля «Томские осенины», посвященный 15-летию общественной организации. «Ну а в дни форума нас ждет настоящий праздник науки. Ученые выступят с докладами по теме реализации нацполитики, участникам будут также представлены новые практики. Кроме этого, на секциях обсудят проблемы адаптации иностранных студентов», - сказал руководитель ассамблеи.

С докладом о практике реализации в регионе государственной национальной политики выступил Андрей Ульянов, председатель областного комитета внутренней политики. По его словам, на территории Томской области в мире и согласии проживают представители почти 50 народов и национальностей, сторонники всех мировых конфессий. Такое многообразие формировалось на протяжении четырех веков, начиная с закладки Томского острога в 1604 году.

- По результатам социологических исследований, которые ежегодно проводятся по методике ФАДН, подавляющее большинство томичей положительно оценивают состояние межнациональных отношений, - заметил А. Ульянов. – Но, безусловно, определенные проблемы существуют, и наш форум в том числе призван их обсудить.

Безопасность – результат совместных усилий

В рамках форума «НацПолитика. Томск 2019» прошло большое количество событий, от культурных до сугубо научных. Однако самый злободневный вопрос обсуждался, пожалуй, на секции «Профилактика и противодействие этническому и религиозному терроризму, экстремизму и иным деструктивным течениям». Модератором площадки выступил советник губернатора Томской области Сергей Кривошеин, который подчеркнул, что в обсуждаемой сфере в нашем регионе сложились одни из лучших практик работы в России.

- Главное, отлажено взаимодействие власти с правоохранительными органами и наукой, - сказал советник губернатора, отметив, что результатом комплексных мер стало снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи – традиционной среды для вербовки и пропаганды деструктивных идей.

С. Кривошеин заявил, что сегодня перед обществом стоит задача по формированию антитеррористического сознания, для чего в Томской области, например, регулярно проводятся культурно-просветительские воспитательные мероприятия в учреждениях образования. Кроме того, активная работа ведется в сети Интернет, ставшей основным каналом распространения материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм. О поиске противоправной информации во Всемирной паутине и блокированию соответствующих ресурсов на секции рассказал руководитель Томского управления Роскомнадзора Николай Беляков.

Защита информационного пространства не может быть эффективной без глубинного понимания механизмов работы запрещенных организаций, причин притягательности их идей и методов действий. В этих вопросах на помощь силовикам и надзорным органам приходят ученые. В частности, детальный анализ сект разного типа на форуме представил профессор Московского государственного лингвистического университета, религиовед и исламовед Роман Силантьев.

Проблему распространения противоправных идей с точки зрения отдельной личности, ее психологии и изменения сознания подняла руководитель экспертного совета при антитеррористической комиссии Томской области, доцент ТПУ Анна Карпова. Она рассмотрела такие пугающие явления, как скулшутинг (вооруженные нападения в школах), массовые убийства (пример - Андерс Брейвик) и террористы-одиночки. Эксперт подчеркнула, что людьми, вступившими на путь уничтожения невиновных людей, движет стремление к славе.

- Мы можем перестать подробно освещать в СМИ инциденты, совершенные террористами. Не давая преступникам порцию известности, мы оберегаем молодых людей от синдрома подражания, - предложила А. Карпова один из способов защиты молодежи от разрушительной идеологии.

К сожалению, участники форума были вынуждены признать: в глобальной сети нельзя полностью уберечь пользователей от опасной идеологии. Даже общение в соцсетях и видеоиграх выступает площадкой, где взрослые и дети могут стать объектами чужого влияния. Одними запретительными мерами противодействовать распространению деструктивных течений сейчас невозможно. Только сотрудничество всех слоев населения, взаимное уважение и диалог людей разных культур и повышение уровня знаний граждан способны преодолеть вызовы времени, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Форум «НацПолитика. Томск 2019» доказал: в обществе есть готовность к обсуждению ключевых проблем и выработке совместных решений во имя общего мира.

СПРАВКА «КП»

Региональный форум «НацПолитика. Томск 2019» реализуется в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» госпрограммы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления». Организаторы - администрация Томской области совместно с областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина, департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, областная антитеррористическая комиссия, Региональный центр развития образования, Молодежная ассамблея народов Томской области.