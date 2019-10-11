2019-10-11T05:37:19+03:00
Общество

Лучшей горничной России-2019 стала томичка Ольга Рябова

Женщина работает в гостиничной индустрии уже 27 лет
Татьяна Щукина
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Ольга Рябова: «Мне нравится создавать комфорт и уют. Я радуюсь, когда гости подходят и говорят: «Как у вас чисто!». Фото: tomsk.gov.ruОльга Рябова: «Мне нравится создавать комфорт и уют. Я радуюсь, когда гости подходят и говорят: «Как у вас чисто!». Фото: tomsk.gov.ru
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Конкурс среди горничных РФ завершился в Москве торжественной церемонией награждения в рамках XXII Международного выставочного проекта PIR Expo 2019. Главной героиней мероприятия стала жительница Томска Ольга Рябоба, которая бала признана победителей в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Награду сибирячке вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Всего в конкурсе от Томской области участвовали пять специалистов в сфере туризма. Ольга Рябова принимала участие в конкурсе во второй раз: в 2018 году она стала победителем регионального этапа, но не заняла призовое место в финале», - сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Ольга Рябова – горничная с солидным стажем – она трудится в гостиничной индустрии уже 27 лет. О своем отношении к делу говорит следующее:

«Считаю, что главное в нашей профессии — любовь к людям. Важно проявлять терпимость, быть доброжелательным, стремиться ответственно и качественно выполнять свои обязанности».

Справка:

Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере туризма проводится с 2013 года. В 2019 году в нем приняли участие более 600 специалистов. Соревнования включали проверку теоретических знаний и практических навыков. Конкурсная комиссия оценивала уровень знания законодательства в сфере туризма, соблюдение принятых стандартов обслуживания, а также умение решать и предупреждать конфликты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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